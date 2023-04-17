В «Аптекарском огороде» распустились ароматные «ковры» первоцветов

В «Аптекарском огороде» распустились огромные и очень ароматные ковры первоцветов! Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений.

В основе нашего первоцветного ковра — характерные для Средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в «Аптекарском огороде» всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен.

Цветение этих растений длится совсем недолго, но значение для экосистемы огромно. Пыльца и нектар первоцветов — практически единственная пища для насекомых ранней весной. Многие эфемероиды занесены в Красную книгу.

Скоро в «Аптекарском огороде» расцветут первые магнолии и сакуры.

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