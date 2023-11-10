Более 900 зрителей посетили Russian Film Festival во Франции​​​​​​​

Показы российского кино проходили в течение двух недель в четырех городах: Каннах, Вильфранш-сюр-Мер, Ментоне и Биаррице. Французские зрители тепло приняли фильмы и были единодушны во мнении, что масштабные фестивали российского кино должны стать традицией ​​​​​​​

С 24 октября по 5 ноября во Франции прошел Russian Film Festival (RFF), организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, посольства Российской Федерации во Франции, Канцелярии Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер, культурной ассоциации «Русские сезоны».

В программу вошли авторские фильмы последних двух лет: драмы «Снегирь», «Межсезонье», «Похожий человек», «Скоро кончится лето» и триллер «Сестры». Картины высоко оценила французская аудитория, после каждого показа зрители принимали активное участие в дискуссиях с модератором – продюсером Тамарой Богдановой (также является продюсером фильма программы RFF «Скоро кончится лето»). Некоторые любители кино специально приезжали на показы из других городов; были и постоянные зрители, кто путешествовал вместе с Russian Film Festival по всем городам.

Мероприятия Russian Film Festival во Франции посетили заместитель мэра г.Вильфранш-сюр-Мер Андрэ Безина (André Bezzina), вице-консул Канцелярии Российской Федерации в г.Вильфранш-сюр-Мер Илья Сенцов, руководитель Канцелярии Российской Федерации в г.Вильфранш-сюр-Мер Сергей Галактионов, представитель мэрии г.Биарриц по вопросам культуры Анн Пинатель (Anne Pinatel), режиссер фильма «Скоро кончится лето» Яна Скопина и другие гости.

Драму Бориса Хлебникова «Снегирь», ставшую лидером по количеству зрителей по итогам показов во всех городах, зрители назвали «гениальной работой», «удивительно глубоким и многоплановым фильмом». Особой похвалы со стороны аудитории удостоилась актерская игра: как сказал один из зрителей, «как будто подсматриваешь за реальными людьми». Зрителей впечатлило, насколько искусно команда фильма показала жизнь моряков и обыденность таких событий, как смерть или спасение, которые в обычной жизни вызывают сильное эмоциональное потрясение. В числе зрителей были и те, кто приходил на фильм повторно.

В молодежной драме «Межсезонье» Александра Ханта зрителей тронул тот факт, что фильм вдохновлен реальной трагедией подростков, которая произошла в Пскове в 2016 году. Фильм назвали «сильной драмой, вскрывающей многие проблемы социума».

Много обсуждений вызвал и фильм, посвященный проблеме домашнего насилия, – драма Ивана Петухова «Сестры». Эта тема актуальна и для Франции, которая находится в топ стран Европы по количеству жертв домашнего насилия. По статистике Министерства внутренних дел Франции за 2022 год, в республике каждые три дня погибает женщина по причине бытового насилия в семье: в прошлом году такими жертвами стали 118 человек.

Фильм «Скоро кончится лето», копродукционный проект России и Казахстана, зрителям представила режиссер Яна Скопина. Русскоязычные зрители, чья молодость пришлась на советскую эпоху, благодарили режиссера «за возможность вернуться в дни своей юности». Для французской аудитории картина была интересной с точки зрения отражения 90-х годов 20 века в многонациональном СССР: как была устроена обычная жизнь, быт, отношения. После участия в программе Russian Film Festival France режиссер Яна Скопина и продюсер Тамара Богданова представили картину на Фестивале восточноевропейского кино в Котбусе (Германия), который проходит с 7 по 12 ноября: фильм вошел в конкурсную программу секции «Молодежное кино».

Абсурдистская детективная драма Семена Серзина «Похожий человек» привлекла аудиторию нетривиальным сюжетом, философией, хорошей операторской работой.

Зрители, администрация французских кинотеатров и представители городских властей выразили желание и в следующем году встречать фестиваль российского кино, отметив, что в России много хороших фильмов разных жанров, которые они также хотели бы увидеть: современные комедии, мелодрамы, триллеры, детскую анимацию.

Франция стала уже семнадцатой страной, которую посетил Russian Film Festival в 2023 году. В географию проекта вошли также страны Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ. До конца года показы российского кино также пройдут в Сербии, Белоруссии и ряде других стран.