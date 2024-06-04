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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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НОВИ-САД (Сербия): после пятилетнего перерыва балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева вновь на сербской сцене

editor
By editor
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Romeo_i_Julija_balet

В год 460-летнего юбилея со дня рождения Уильяма Шекспира балет на музыку русского композитора – снова в репертуаре театра. По словам хореографа Константина Костюкова, данная постановка «несет в себе великое послание для всех влюбленных, ибо если любовь искренняя, то она может противостоять даже самым сильным препятствиям».

Идея балета состоит в побуждении сопереживания публики, вовлекая её в подлинный мир. Константин Костюков сохранил самые важные части шекспировской трагедии, с уважением отнесся к либретто Леонида Лавровского и Сергея Радлова, а также образно разыграл пьесу с использованием интересных сюжетов – в сценах фехтования, например. Хореограф так построил этот балет, что сумел добиться от исполнителей главных партий, а также от всего ансамбля силы выражения, смешанной с лирическим опытом и выразительностью. Таким образом, требовательная и драматически окрашенная симфоническая музыка Сергея Прокофьева получила верного переводчика в режиссере и хореографе Константине Костюкове.

Отдельной благодарности заслуживают декорации Саши Сенковича – площади Вероны и архитектурно-ландшафтные пространства. Оригинальны и насыщенны в цветовой гамме костюмы Мирьяны Стоянович Маурич, полностью уместны для эпохи Возрождения.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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