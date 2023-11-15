Представители мировой медиаиндустрии знакомятся с проектом Filming Locations in Russia

В Абу-Даби, в Национальном Выставочном Центре ADNEC открылся Global Media Congress – одно из крупнейших мероприятий в медиаиндустрии. РОСКИНО организовало на конгрессе стенд Filming Locations in Russia, в рамках которого представлены возможности съемок в российских регионах: Москве, Московской области, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других. В работе стенда РОСКИНО также принимают участие представители Российской Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Мероприятие продлится до 16 ноября.

Конгресс проводится второй раз под патронажем Его Высочества шейха Мансура бен Заед Аль Нахайяна, члена правящей семьи эмирата Абу-Даби. Первый конгресс в 2022 году собрал более 5,5 тысяч делегатов, свыше 13,5 тысяч посетителей, почти 200 международных брендов. Global Media Congress объединяет целый ряд направлений медиаиндустрии: производство и продвижение контента, телерадиовещание, технологии, оборудование, медиа-платформы и другие.

Проект Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций») реализуется РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2023 года. Миссия проекта – открывать Россию для международного киноиндустриального сообщества, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать туристический потенциал страны.

В рамках проекта Filming Locations in Russia 2023 уже прошло 7 кинолокационных туров для зарубежных специалистов киноиндустрии. География проекта включала Москву, Московскую область, Краснодарский край, Калининградскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Хабаровский край. Участниками туров стали более 40 крупных зарубежных продюсеров. В рамках этих визитов были инициированы деловые встречи с российскими кинематографистами, региональными кинокомиссиями и администрациями, посещение российских кино- и анимационных студий. С российскими локациями для съемок ознакомились продюсеры из Индии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Кении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Кинолокационные туры были приурочены к крупным индустриальным мероприятиям и фестивалям (ММКФ, форум регионального кинематографа «Новый вектор», фестиваль «Африка.Вместе в будущее», кинофестиваль «Выборг», Lendoc Film Festival, Хабаровский международный кинофестиваль «Золото Умальты»).

До конца года планируются также кинолокационные туры для продюсеров из Сербии, Ирана, Мозамбика и ЮАР в Москву и Санкт-Петербург.