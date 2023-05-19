«Большая опера – 2023» — впервые на СМОТРИМ!

26 мая в 16:00 на медиаплатформе СМОТРИМ пройдет онлайн-трансляция отборочного прослушивания молодых певцов для участия в новом сезоне проекта «Большая опера – 2023».

Полюбившийся миллионам телезрителей канала «Россия-Культура» музыкальный проект «Большая опера» спустя четыре года вновь поднимает занавес. В новом сезоне проекта Оргкомитет принял решение сделать очное отборочное прослушивание в условиях, максимально приближенных к съемочному процессу. Это значит, что претенденты споют в сопровождении симфонического оркестра, при этом их будут снимать многочисленные камеры. Кастинг пройдет в телевизионной студии телеканала «Россия-Культура» на Шаболовке в присутствии нескольких членов жюри.

В этом году Оргкомитет проекта получил более 300 заявок. По результатам отбора присланных видеозаписей, к очному прослушиванию в съемочном павильоне допущено 18 участников. Это молодые певцы, представляющие ведущие театры России (Москвы, Санкт-Петербурга, регионов страны - Поволжья, Сибири, Урала) и лучшие театры стран ближнего зарубежья (Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении).

В составе жюри отборочного прослушивания – театральный режиссер, генеральный директор - художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия), управляющая оперной труппой Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Медея Ясониди (Греция-Россия), дирижер, маэстро Марко Боэми (Италия), художественный руководитель театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян (Россия). Кандидаты представят членам жюри две разнохарактерные арии из русских и западноевропейских опер. Кроме исполнения произведений, традиционно состоится собеседование певцов с членами жюри. Сопровождать выступление участников кастинга будет Государственный Кремлевский оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижер – Константин Чудовский.

После прослушивания жюри определит основной состав «Большой оперы – 2023».

Проект «Большая опера» дарит телезрителям новый взгляд на оперное искусство, которое многим кажется сложным. Проект остается уникальным телевизионным музыкальным конкурсом в России и за рубежом. Зрители канала «Россия-Культура» давно ждали продолжения, и новый сезон обещает много ярких сюрпризов.

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