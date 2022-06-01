Дети России. Новая песня Юлии Беретты вызвала бурную реакцию

«Россия это сила, мощь. В России живет моя душа. И где бы я не находилась я всегда буду воспевать свою любовь к своему дому. Дети России — это мы», — говорит Юлия Беретта.

Наступило время патриотизма и единения. Время, которое не спрашивает, а ждет смелых решений. Новая песня автора и музыканта Юлии Беретты «Дети России» вызвала бурную реакцию. Поговаривают, что услышав эту композицию на благотворительном концерте А, руководство одной крупнейшей партии сделало Беретте предложение от которого она не смогла отказаться.

«Да, мне предложили написать целый патриотичный альбом, это дело чести и непростая задача», — отвечает певица.

Творческая интеллигенция живет в ногу со временем и старается выразить свои мысли и чувства в стихах, песнях, спектаклях и фильмах. Но хочется все больше и больше такого самовыражения, ведь кроме информационного противостояния существует еще и культурное и людям очень важно опираться на общие культурные ценности, язык, музыку.

Песню о детях России уже разобрали на цитаты. Она становится гимном для подрастающего поколения. Песня нашла отклик и у взрослой аудитории, отозвалась в сердцах многих слушателей.

Значит ли это, что рождается новый патриотический автор, который скоро составит конкуренцию именитым и прославленным? Или песня о нас и нашей действительности просто выразила уверенность в будущем и чувства многих россиян.

В любом случае быть неравнодушной к своей стране, своему делу и дому, это правильный выбор и он должен быть услышан.

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