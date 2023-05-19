Лето - это маленькая жизнь! Наталия Иванова презентовала слушателям свою новую песню «Летняя».

Сегодня состоялась премьера «Летней» песни Наталии Ивановой. Это уже шестое произведение, написанное певицей в тандеме с Анной Лаврухиной, но на этот раз к творческому дуэту примкнул еще и старший сын Наталии — Ростислав.

«Работа над песней началась в декабре и давалась тяжело. К этому произведению я отнеслась особенно трепетно, все партии прописывала сама.

Видимо, оттого, что в композицию вложено много сил и энергии, она получилась такой зажигательной, ритмичной, драйвовой. Каждый услышит здесь что-то своё.

Песня-праздник, песня-карнавал, песня-настроение! Мы ждём лета 9 месяцев в году, а оно приходит и пролетает, как миг. Но в памяти навсегда остаются самые яркие моменты!»

«Лето - это маленькая жизнь!» - поёт Наталия, и с ней трудно не согласиться. Солнце, море, пляж, беззаботные танцы от заката до рассвета — это образы отдыха, знакомые с детства.

«Кто куда этим летом?» — неиссякаемая тема, которую обсуждают с друзьями, коллегами, родственниками в любое время года. Сама атмосфера ожидания тепла и яркого солнца уже заряжает энергией и позитивом.

Дни становятся длиннее, юбки короче, загар темнее, а улыбка светлее. Настроение поднимается с каждым днём. С приходом тепла хочется не только видеть яркие краски, но и слышать их в музыке. Поэтому включайте «Летнюю», и она совершенно точно не оставит вас равнодушными.

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