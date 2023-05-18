Объявлены финалисты Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

Завершился отборочный этап Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», организатором которого выступил Российский музыкальный союз (РМС) при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Путем голосования члены жюри выбрали лучшие номера исполнителей из восьми федеральных округов и новых регионов России.

Финалистами конкурса стали:

Нерехтский рожечный хор — Центральный федеральный округ / Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта;

Группа «Хаерако сей» (пер. с ненецкого «Солнечное Сердце») — Северо-Западный федеральный округ / Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар;

Ансамбль ятхисток Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» — Южный федеральный округ / Республика Калмыкия, город Элиста;

Этно-группа «OYME» / «ОЙМЕ» (пер. с эрзянского «Душа») — Приволжский федеральный округ / Республика Мордовия, город Саранск;

Этно-группа «Хайтнут эрыг» (пер. с мансийского «Песня волка») — Уральский федеральный округ / Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Ханты-Мансийск;

Чингис Хандажапович Раднаев — Дальневосточный федеральный округ / Республика Бурятия, город Улан-Удэ;

Народный ансамбль «ДжэгуакIуэ» (джэгуакIуэ — народно-профессиональные песнетворцы) — Северо-Кавказский округ / Кабардино-Балкарская Республика, город Баксан;

Урсул Аныев — Сибирский федеральный округ / Республика Алтай, село Онгудай;

Фолк-бэнд «Русский акцент» — Новые территории, вошедшие в состав России / Донецкая Народная Республика, город Донецк.

Изначально среди конкурсантов из Сибирского федерального округа наибольшее число голосов членов жюри набрал этно-проект «Todosh» (Республика Алтай, город Горно-Алтайск). Однако в связи с тем, что коллектив не сможет принять участие в финальном концерте, округ в финале представит Урсул Аныев — второй в рейтинге по итогам голосования жюри.

Зрители также могут принять участие в голосовании за конкурсантов, прошедших в финал, на сайте проекта вся-страна-конкурс.рф. Голосование продлится вплоть до окончания финального концерта, после подсчета голосов будет выбран обладатель приза зрительских симпатий. Кроме того, специальный приз будет вручен от Радио «Орфей».

— Мы внимательно отслушали все присланные на конкурс заявки, не пропустив ни одной, — рассказала член жюри конкурса, генеральный директор — художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. — Идея проекта просто замечательная: мы смогли увидеть и услышать, чем живет наша огромная страна, сколько невероятно талантливых людей в ней живет. Среди участников очень много молодежи, а это значит, что этническая музыка популярна у молодой аудитории, что она развивается. И это не может не радовать! Что касается фаворитов, то, да, такой исполнитель у нас есть, и мы искренне будем за него «болеть», но раскрывать его имя до финала я, конечно, не стану! Мы всем коллективом Радио «Орфей» желаем финалистам большого творческого успеха!

В финале каждый конкурсант представит композиции из собственного репертуара и номера, подготовленные по заданию жюри. По итогам концерта будут определены обладатели первого, второго и третьего места. Обладатели призовых мест получат денежные премии, дипломы конкурса и памятные подарки.

Финальный концерт конкурса и торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 2 июня в 18:00 в театре «Градский Холл». Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на порталах «Культура.РФ» и «Одноклассники», на сайтах Российского музыкального союза и проекта «Вся страна».

Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» направлен на продвижение творческих коллективов и солистов, исполняющих этническую музыку. Участниками проекта могли стать представители любого музыкального направления: фольклор, академическая музыка, джаз, рок — как сольные исполнители, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы.

Все заявки, присланные на конкурс от солистов и творческих коллективов со всей России и соответствующие условиям конкурса, будут размещены в разделе «Участники». Это замечательные, очень теплые и трогательные видеовизитки с представлением национальной культуры своего региона и своего коллектива, а также видеозаписи исполненных композиций.

— На мой взгляд, общий срез уровня исполнения держится на уровне последних десятилетий, и это внушает уважение к традициям обучения, — отметила член жюри проекта, гусляр, певица и композитор Ольга Глазова.

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