«Хитровка. Знак четырех» – факты и финальный трейлер к фильму Карена Шахназарова

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...

18 мая 2023 года на экраны российских кинотеатров выйдет новый фильм режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх», рассказывающий о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.

Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причем не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств?

Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

В основу фильма «Хитровка. Знак четырёх» легло реальное историческое событие. В 1902 году молодой Московский Художественный театр, берётся за постановку пьесы Максима Горького «На дне». Режиссёры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят знаменитого писателя и общественного деятеля Владимира Гиляровского, который знал злачные московские трущобы Хитровки как свои пять пальцев, отвести труппу МХТ на экскурсию в ночлежку.

Создатели картины тщательно изучили московский быт рубежа ХIX-XX веков и создали яркий художественный образ Москвы трущобной – с кабаками, ночлежками и подземельями, где совершались и оставались сокрытыми самые страшные преступления, – и Москвы светской, чьи обитатели спускали жизнь на ветер в дорогих клубах, театрах и ресторанах и предпочитали не замечать существование трущоб.

По сюжету фильма после экскурсии Гиляровский решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако журналист и режиссер находят его убитым. Станиславский и Гиляровский начинают собственное расследование этого таинственного преступления.

«Фильм возник из идеи соединить прозу Владимира Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Артура Конан Дойла. Тема для нашего кинематографа достаточно нестандартная. Это жанровое развлекательное кино. Мне давно хотелось сделать такой фильм – не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, отчасти триллер. Я никогда не делал детективов, хотя в совершенно разных жанрах работал. И мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища. С точки зрения постановки «Хитровка. Знак четырёх» – картина сложная. В фильме есть драки, погони, гонки на катерах, сложные декорации, большая массовка. А ещё картины из жизни «трущобной» Москвы, которую очень точно в своих книгах и очерках описал Гиляровский. Мы постарались всё это воссоздать в нашей ленте», – говорит режиссер Карен Шахназаров о фильме.

«Когда я узнал идею фильма, меня порадовало, что появились наши герои, которые могут долго жить во времени и пространстве, расследовать не одно дело. Это отлично, что были выбраны знаковые для истории герои, при этом сюжет вокруг них так лихо закрутился», – рассказывает исполнитель роли Владимира Гиляровского Михаил Пореченков.

ХИТРОВКА

Основное действие фильма разворачивается в трущобах и закоулках Хитровской площади, собравшей весь криминальный цвет Российской империи начала XX века. На рубеже XIX-XX столетий место считалось самым злачным районом Москвы, тем самым Горьковским «дном».

Хитровская площадь, или Хитровка, — одно из самых интересных и богатых историей мест в самом центре Москвы. Площадь сформировалась после пожара Москвы 1812 года при деятельном участии местного жителя генерал-майора Николая Хитрово, в честь которого и получила свое название.

Созданная для мясного и зеленного рынка, особую известность Хитровская площадь приобрела как место сосредоточения «городских низов», людей, потерявших волю и очутившихся на самом дне жизни, а также воров, крупных скупщиков краденого, беглых каторжан и убийц. В связи с этим большинство выходивших на площадь домов частных владений были приспособлены под ночлежки, дешевые трактиры и пивные.

Владимир Гиляровский писал о Хитровке:

«В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны».

ДЕТЕКТИВ

Поворотным моментом фильма становится убийство загадочного индийца-сикха, после чего Станиславский и Гиляровский, обнаружившие тело иностранца, оказываются втянутыми в настоящее расследование.

Создатели картины рассказывают, что вдохновение для сюжета нашли в классике – романе английского писателя и создателя классических персонажей детективной литературы Артура Конан Дойла «Знак четырёх». Это вторая часть приключений гениального детектива Шерлока Холмса, опубликованная в 1890 году и прославившая и автора, и персонажа.

Именно в этом произведении появляется одна из самых важных характеристик метода расследования Холмса:

«Отбросьте все невозможное; то, что останется — и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». — «Знак четырёх»

ГЕРОИ И АКТЕРЫ

Персонажи фильма «Хитровка. Знак четырёх» – это уникальный ансамбль реальных исторических личностей и героев конкретной детективной истории, придуманной сценаристами. Великие театральные деятели и зловещие обитатели бандитского района, народный герой Гиляровский и загадочный индиец, бравый городовой Рудников и таинственный Англичанин – многообразие характеров персонажей отражает пестроту улиц Москвы и позволяет создателям картины рассказать хоть и вымышленную, но невероятно захватывающую историю приключений на Хитровке.

СТАНИСЛАВСКИЙ / КОНСТАНТИН КРЮКОВ

Константин Сергеевич Станиславский – театральный реформатор, актёр и режиссёр. Вместе с Владимиром Немировичем-Данченко в 1898 г. создал Художественный театр и руководил им.

По авторской теории сценического искусства Станиславского, им же самим названной «системой Станиславского», вот уже больше века обучаются и работают артисты всего мира. Суть своей системы Станиславский выражал так: для сцены главное – «создать иллюзию подлинной жизни».

После центрального для фильма похода с Гиляровским по трущобам Станиславский писал:

«Экскурсия на Хитров рынок лучше, чем всякие беседы о пьесе или ее анализ, разбудила мою фантазию и творческое чувство».

В фильме «Хитровка. Знак четырёх» роль Станиславского исполнил актер Константин Крюков.

«Это художественный фильм, и мы не гонимся за документальной иллюстрацией истории. Это не байопик, это не биография Станиславского, это не дословная передача каких-то реальных фактов, потому что многое из того, что будет в нашем кино – это просто придуманная история!

Какие-то пункты из биографии моего персонажа я, конечно, учитываю – что любил, что не любил, но во многом у нас всё сделано не то, чтобы интересней, просто по-другому», – отмечает Константин Крюков.

ГИЛЯРОВСКИЙ / МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ

Владимир Алексеевич Гиляровский («Дядя Гиляй») – журналист, писатель, общественный деятель.

Один из самых известных бытописателей Москвы XIX-XX веков. За время работы криминальным репортёром досконально изучил трущобы Хитровки, был знаком со многими местными босяками и бандитами и пользовался среди них особым уважением за честность и отсутствие «барского» отношения к обитателям социального дна. Регулярно водил на Хитровку экскурсии для друзей и коллег, кому хотелось хоть на миг окунуться в беспокойную босяцкую действительность.

Так описывал народного любимца Антон Павлович Чехов:

«Я знаю его (В. Гиляровского) уже почти 20 лет, мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно… В нем есть кое-что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам. Анекдоты рассказывает он непрерывно, носит часы с похабной панорамой и, когда бывает в ударе, показывает карточные фокусы».

Актер Михаил Пореченков рассказывает о восприятии своего персонажа:

«Мне близки такие персонажи, мне они нравятся. Озорной, крепкий, веселый, каждый скажет – «наш человек». Он вроде бы возрастной, но такой хулиганистый, готов броситься в любую авантюру и знает, как двигаться по самым опасным закоулкам жизни. Гиляровский, как мы знаем из воспоминаний современников, был человеком честным, человеком слова, за что был уважаем везде и абсолютно спокойно общался даже с самыми страшными представителями трущоб».

КНЯЖНА / АНФИСА ЧЕРНЫХ

Княжна – известная на Хитровке проститутка и воровка, действительно жившая в первой половине 1880-х годов.

Так описывал ее Гиляровский в своих очерках:

«Периодически Княжна исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» [прим. Хитровский трактир] она распевала французские шансонетки и танцевала модный тогда танец качучу».

Однако, киноверсия Княжны в исполнении актрисы Анфисы Черных сделана более утонченной и аристократичной. В отличие от главных героев детектива на эту роль потребовался продолжительный кастинг.

«Моя героиня очень своенравная, ретивая, яркая. При этом, в ней есть доля безумства – в хорошем смысле этого слова. Отчаянная девушка – не боится рисковать, причем продуманно. Короче, интересная. Не знаю, насколько мне удастся сделать её интересной для зрителя, но то, как она написана, какова она в сценарии – да, она мне нравится. Объёмный образ», – делится впечатлениями о своем персонаже Анфиса Черных.

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО / АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО

Владимир Иванович Немирович-Данченко –театральный реформатор, режиссёр, драматург, писатель, критик и педагог.

У него учились Всеволод Мейерхольд, Иван Москвин, Ольга Книппер-Чехова, Елена Савицкая и другие выдающиеся артисты. Вместе с Константином Станиславским основал Художественный театр, который со временем стал одним из самых известных в мире.

В картине «Хитровка. Знак четырёх» соратника Станиславского сыграл актер Александр Олешко.

«Владимир Иванович Немирович-Данченко – человек, который повлиял на весь мировой театр. При том, это человек, которому было уготовлено судьбой все время быть в тени Станиславского или быть с приставкой «и» – ведь всегда говорят: «Константин Станиславский и Немирович-Данченко». Но ведь это был человек не просто хозяйственник, директор-распорядитель, он – реформатор, подвижник, вообще, он революционер театральный! Немирович-Данченко и Станиславский – это два человека, которые определили вектор развития репертуарного театра, создали его и режиссерский театр», – отмечает Александр Олешко.

РУДНИКОВ / ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН

Федот Иванович Рудников – городовой, заправлявший Хитровым рынком во второй половине XIX в. и послуживший прототипом для одного из персонажей фильма.

О Рудникове известно благодаря репортажам Владимира Гиляровского. Он держал хитровцев в железных рукавицах и никого не боялся: даже миллионер Кулаков, хозяин самой большой хитровской ночлежки, перед которым из-за его связей трепетала вся полиция, старался поддерживать с Рудниковым хорошие отношения. Хитровцы же уважали Рудникова за справедливость. Самые отпетые бандиты, вернувшись на Хитровку с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к Рудникову на поклон.

Роль справедливого городового в фильме исполнил актер Евгений Стычкин.

АНГЛИЧАНИН / АЛЕКСЕЙ ВЕРТКОВ

Англичанин – самый таинственный персонаж фильма. О его роли в закрученном сюжете зрители узнают лишь досмотрев картину до конца.

«Быть непосредственным участником этой картины уже большая удача. Мой персонаж – Англичанин. Ничего подобного до «Хитровки. Знак четырёх» я не играл – для меня это хороший актёрский опыт. Мой герой заявлен как отрицательный. Но всегда ищешь некую художественную правду в любом персонаже – в рамках выполнения задачи, поставленной режиссером. Старое правило: играешь плохого – ищи, где он хороший. И наоборот. Я всегда ищу «правду» поступков своего героя. Результат – увидим на большом экране», – рассказывает актер Алексей Вертков.

ПРОИЗВОДСТВО

«Хитровка. Знак четырёх» – масштабный проект со сложными декорациями и множеством локаций.

Съемочный период фильма длился почти три месяца с 17 июля по 12 октября 2022 года. Работа над картиной началась в реальных интерьерах МХТ им. Чехова, после чего съемки проходили также в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в нескольких павильонах и на натурной площадке «Мосфильма».

Художником-постановщиком картины выступил Сергей Февралёв, один из самых востребованных и успешных российских кинематографистов («Анна Каренина. История Вронского», «Белый Тигр», «Орда», «Братство», «Капитан Волконогов бежал» и многое др.). Под его руководством на «Мосфильме» были созданы грандиозные декорации и передано ощущение эпохи начала XX века.

Так, на натурной площадке «Мосфильма» была воссоздана Хитровская площадь. Рассказывает Сергей Февралёв:

«Мы сделали, скажем так, «злачную Москву». Что это подразумевает? То, что в одном месте собраны все грехи. В метафорическом смысле здесь будут сосредоточены все круги ада: публичные дома, притоны, воровство, обжорство и т.д. Настоящая Хитровка представляла собой некое подобие огромной коммуналки. Жили здесь довольно тесно, друг на друге. Поэтому мы сделали все эти сараюшки – попытались уплотнить, добиться ощущения духоты от количества людей, от количества вещей, пребывающих вне всяких норм и порядка. Наша Хитровка – это та самая грань, за которой заканчивается порядок. Здесь есть, в общем-то свобода. Но эта свобода начинает вызывать страх, даже ужас».

На площадке были выстроены друг напротив друга злачный мир Хитровских переулков – кабак «Каторга», торговые ряды, покосившиеся и нависшие дома – и богемная улица Москвы, фактически прообраз Камергерского переулка с дорогими магазинами и оживленным уличным движением.

Помимо этого, в 10-м павильоне «Мосфильма» за два месяца специалистами «Мосфильм-Декорстроя» была возведена масштабная многоуровневая декорация – прообраз коллектора подземной реки Неглинная.

«За основу мы взяли так называемый «разрез» Неглинки. Настоящая река, как известно, замкнута в кирпичный подземный свод – его подобие можно увидеть и в нашей декорации. Хотя по большому счёту, это некий собирательный образ канализационной системы дореволюционной России. Я внимательно изучил множество архитектурных решений конца ХIХ века – такие подземные ливневые системы существовали и существуют во многих городах. В чем отличие нашей декорации от реальной Неглинной? В наших «катакомбах» множество дополнительных архитектурных деталей – ниши, комнаты, лестницы, мостики, переходы… Всё это несет дополнительный функционал, в декорации снимались довольно динамичные сцены – погони, схватки и тому подобное. Было где развернуться – и актёрам, и съёмочной группе», – рассказывает художник-постановщик Сергей Февралёв.

По своей сложности и масштабам (общая площадь 10-го павильона – 800 кв. метров) декорация «Хитровское подземелье» не уступает декорациям любого современного блокбастера. Каркас конструкции изготовлен из дерева. Потолки и стены сделаны из пластика; а вот полы – из настоящего кирпича.

Глубина рукотворной кинематографической реки практически равна глубине настоящей Неглинной – чуть менее тридцати сантиметров. 10-й павильон –одна из съемочных площадок «Мосфильме», которая располагается, что называется, "на земле". Под данным корпусом нет подвальных помещений. Соответственно, у кинематографистов существует возможность дополнительной нагрузки на площади.

Кроме того, в 9-м павильоне «Мосфильма» был создан прообраз настоящего индуистского храма XIX века. Здесь снималась одна из ключевых сцен с участием одного из главных героев.

Масштабная костюмированная картина потребовала большое количество уникальных исторических элементов. На помощь «Мосфильму» пришли небольшие музеи. Так один из частных коллекционеров из Владимирской области (Федор Шидловский) предоставил чучело тигра. Музей МГУ выделил коллекцию старинных медицинских приборов. Частный коллекционер деревенской утвари из Вологды продал съемочной группе 60 (!) старинных стульев для кабака.

Большую работу проделали и художники по костюмам Дмитрий Андреев («Белый Тигр», «Анна Каренина. История Вронского», «Тобол», «Грех», «Вертинский», «Декабрь» и мн. др.) и Владимир Никифоров («Белый тигр», «Анна Каренина. История Вронского», «Рай», «Тобол», «Мешок без дна» и др.).

Как принято в большом историческом кино, в подготовительный период художники по костюмам занимались сбором материалов по Хитровке, вместе с режиссером обсуждали концепцию фильма, присутствовали на кинопробах. Как только режиссер дал добро, приступили к созданию эскизов, а затем изготовлению костюмов – данный процесс длился значительно дольше, чем съемочный период. Всего в картине было задействовано около 1000 комплектов исторического костюма – из фондов «Дома костюма и реквизита». Работа художников по костюмам была разделена на два направления: одежда для главных и второстепенных персонажей, а также подготовка многочисленной массовки.

Создавая образы главных героев – Константина Станиславского и Владимира Гиляровского – художники по костюмам отталкивались, в том числе, и от жанра фильма – приключенческого детектива. В частности, решено было усилить визуальный контраст персонажей: акцентировать любовь Станиславского к хорошей одежде, обуви и головным уборам, зрительно «заострить» стремление Гиляровского подчеркнуть свои народные корни.

По словам художника по костюмам, общая палитра фильма концептуально отталкивается от красного цвета. Хотя изначально Хитровка, по замыслу создателей, должна была явить собой тёмный и угрюмый мир прошлого.

«Сам жанр кино предполагает всё же яркие краски, хотя красный цвет в кино достаточно опасен – поднимает эмоциональную амплитуду зрительского восприятия. Но здесь все на своих местах – кому и зачем в картине «достался» красный, зритель поймёт», – рассказывает художник по костюмам Дмитрий Андреев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Съемки картины «Хитровка. Знак четырёх» стартовали в реальных интерьерах МХТ им. Чехова – на действующей сцене прославленного театра съемочная группа работала несколько дней.

Съемочный период фильма длился почти три месяца с 17 июля по 12 октября 2022 года. Полтора десятка съемочных смен прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В частности, в акватории Обводного канала были сняты сложные постановочные эпизоды с участием специально изготовленного речного ретро-транспорта.

Основные съемки развернулись в Москве. На натурной площадке «Мосфильма» была выстроена центральная часть – парадная Москва конца XIX – начала XX веков. Здесь воссоздали элементы богатой жизни того времени, в том числе фешенебельные дома, магазины, рестораны. Отдельное внимание было уделено городским трущобам, которые таят в себе особую атмосферу злачных мест.

Настоящим вызовом для декораторов стала задача воссоздать Хитровский рынок. Для этого создали порядка 40 торговых лавок. Чтобы собрать и обставить их реквизитом понадобилось не менее двух недель.

Чтобы городские трущобы Хитровки выглядели правдоподобно было использовано старое дерево. В качестве строительного материала использовали в том числе подержанные двери и оконные рамы.

В 9-м павильоне «Мосфильма» был создан прообраз настоящего индуистского храма XIX века. Здесь снималась одна из ключевых сцен с участием одного из главных героев.

Художники по костюмам, создавая внешний вид героев, вдохновлялись персонажами фэнтези в стиле Гая Ричи и Тима Бертона.

Всего в фильме было задействовано порядка 1200 костюмов, 100 их них отшили специально для фильма, остальные подбирались из фондов Мосфильма.

Самому юному артисту на площадке было всего 5 лет – мальчик Гоша исполнил эпизодическую роль Хитровского попрошайки. В самой массовой сцене было занято около тысячи человек (специальный отбор типажей). В зале МХТ – более 700 статистов.

Картина создавалась в формате Dolby Atmos. Для достижения полноты звучания в некоторых сценах понадобилось записать и свести более 500 звуковых дорожек. Каждая звуковая дорожка — отдельный «аудио объект».

Приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырёх» стал пятой совместной работой исполнителей главных ролей Михаила Пореченкова и Константина Крюкова. Впервые они встретились на съемках фильма Федора Бондарчука «9 рота». Пробы на роли главных героев длились более двух месяцев – лишь Михаил Пореченков был утверждён вне кастинга. Однако ему приходилось «подыгрывать» потенциальным соискателям ролей Станиславского и Княжны. На роль Княжны пробовалось почти три десятка актрис.

Оператор-постановщик фильма Олег Лукичев впервые увидел Карена Шахназарова на кастинге в картину «Курьер», куда пришел на пробы. Несмотря на то, что актерской карьере Олег предпочел операторскую (в его копилке уже 43 фильма), именно в этом качестве он вновь встретился с Кареном Георгиевичем на съемочной площадке.

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