Музей-усадьба Л. Н. Толстого и Samsung Electronics объявили длинный список номинации «Современная русская проза»

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили длинный список главной номинации премии «Современная русская проза» 21-го сезона премии.

В него вошли 30 книг российских писателей, в числе которых Алексей Сальников, Саша Николаенко, Ася Володина, Анна Старобинец, Даша Благова, Александр Бушковский, Рагимбек Джафаров, Екатерина Манойло, Кирилл Рябов, Руслан Козлов, Ислам Ханипаев. Сбор заявок проходил на сайте премии. Номинаторами выступили издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.

Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей. Короткий список номинации будет оглашен в июле, церемония награждения лауреатов премии пройдет в октябре 2023 года.

Длинный список номинации «Современная русская проза» 2023 года:

Авченко Василий. Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2023

Аксёнов Василий. Блики, или Приложение к основному. – СПб.: Лимбус-Пресс, 2023

Арабов Юрий. Случай с Кадастровым. – М.: Т8, 2021

Баринова Любовь. Кто ты будешь такой? – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Благова Даша. Южный Ветер. – М.: Есть смысл, 2022

Бушковский Александр. Ясновидец Пятаков. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Веркин Эдуард. Дилогия: снарк снарк. Книга 1: Чагинск и снарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада. М.: Inspiria, 2022

Волков Александр. Семинар. – СПб.: Геликон Плюс, 2021

Володина Ася. Протагонист. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Гумерова Альбина. Перед солнцем в пятницу. – М.: ИД «Городец», 2021

Джафаров Рагим. Его последние дни. – М.: Альпина. Проза, 2022

Идлис Юлия. Гарторикс. Перенос. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Калинкина Галина. Лист лавровый в пищу не употребляется. – М.: Стеклограф, 2022

Козлов Руслан. Stabat Mater. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Коледнева Нина. Рожденный от стерха. – Чита: ООО «Читинская городская типография» 2022

Колмагоров Алексей. ОТМА. Спасение Романовых. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2023

Кремчуков Евгений. Волшебный хор. – М.: Альпина. Проза, 2023

Кромер Ольга. Тот Город. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Манойло Екатерина. Отец смотрит на запад. – М.: Альпина. Проза, 2022

Мелихов Александр. Сапфировый альбатрос. – М.: Время, 2023

Николаенко Саша. Муравьиный бог: реквием. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Пелевин Александр. Гори огнём. – М.: ИД «Городец», 2022

Побяржина Хелена. Валсарб. – М.: Альпина. Проза, 2023

Рябов Кирилл. Лихо. – М.: ИД «Городец», 2023

Сальников Алексей. Оккульттрегер. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Старобинец Анна. Лисьи броды. М.: Рипол-Классик, 2022

Турбин Михаил. Выше ноги от земли. М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

Ханипаев Ислам. Холодные глаза. – М.: Альпина. Проза, 2022

Холмогорова Елена. Бегущей строкой. – М.: Бослен, 2022

Шнитман-МакМиллин Светлана. Георгий Владимов: бремя рыцарства. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

«Особенностью длинного списка премии “Ясная Поляна” в этом году можно назвать большое количество произведений совсем молодых авторов, среди которых немало дебютных публикаций, и нам в равной степени будет приятно отметить и маститого автора, и открыть новое имя в отечественной литературе. Благодарим за помощь членов рабочей группы из числа выпускников “Школы критики имени В. Я. Курбатова”, они деятельно помогли нам провести предварительный отбор из огромной массы поступивших на конкурс произведений. К отобранным жюри премии 28 авторам рабочая группа добавила еще двоих: книгу Василия Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем» и роман Михаила Турбина «Выше ноги от земли», — прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ.

«Длинный список премии “Ясная Поляна” этого года интригующий. Наряду с известными авторами, много новых имен, весьма обширная география, разные поколения, судьбы, взгляды, и выделить сходу явных фаворитов сложно. Сложно сказать и о том, что объединяет либо наоборот разъединяет этих писателей, очевидно никакой правильной геометрической фигуры, никакой внутренней закономерности в этом списке не отыскать. Время союзов, группировок, общих тем в прозе не настало и неизвестно, настанет ли, но тем интереснее узнать, каким окажется в итоге выбор жюри», — отметил член жюри премии «Ясная Поляна», прозаик, ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.

В 2023 году в премию включена новая номинация — «Пропущенные шедевры». Эта номинация отмечает произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Длинный список этой номинации также формируется экспертами. Премия будет вручаться переводчику текста на русский язык. Лауреат получит 250 тысяч рублей.

Также в 2023 году премия «Ясная Поляна» впервые выберет лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации «Личность».

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