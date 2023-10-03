Экспозиция открытой территория Музея Мирового океана пополнится новыми масштабными предметами.

Так, пространство Военно-морского центра будет дополнено шлюзово-наблюдательной камерой (ШНК-100). Выполнена она из высокопрочных материалов и вмещает двух водолазов. Может работать в режиме наблюдения или обеспечивать водолазные спуски. Ее рабочая глубина – до 120 метров. Камера оснащена четырьмя иллюминаторами, кронштейнами для крепления тросов, предусмотрена вентиляция и регенерация воздуха, телефонная связь с судном-носителем. В комплекс ШКН-100, кроме самой камеры, входит спускоподъемное устройство, две катушки ВЭС-22 и две лебедки с тросом.

Шлюзово-наблюдательную камеру, буй морской якорный гидрометеорологический и буй осевой музею-заповеднику передает Фонд содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека «Люди моря» в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве.

Шлюзово-наблюдательная камера

Гидрометеорологический буй

Всё оборудование подготовлено к экспонированию: разработаны крепления для его установки на территории музейной набережной, а самое главное - предметы приведены в экспозиционный вид. Идут они в Калининград морем (на фото – момент погрузки предметов в контейнер). Габариты груза впечатляющие. Например, буй осевой в длину – 7 метров, а в диаметре - полметра. Планируется, что уже через две недели «тяжеловесы» с соответствующим этикетажем будут установлены на открытой территории музея.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между музеем-заповедником «Музей Мирового океана» и Фондом содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека «Люди моря» подписано в рамках Морского фестиваля «Водная ассамблея» и предполагает совместную музейно-выставочную деятельность, создание тематической геоинформационной базы по объектам морского наследия России и формировании медиа контента и цифровых двойников объектов морского наследия страны.

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