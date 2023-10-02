В Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка, подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого, «"Война и мир" Льва Толстого: литература и история». На ней представлено более 140 экспонатов из фондов ГМТ: рукописи, книги, письма, иллюстрации, портреты и картины. Кроме того, посетители представленны экспонаты, посвященные экранизации романа Сергеем Бондарчуком: это оригинал раскадровки одной из сцен фильма и автографы Бондарчука и Людмилы Савельевой, сыгравшей Наташу Ростову.

Л.Н. Толстой писал книгу «Война и мир» с 1863 по 1869 год. Более сотни изданий на русском и французском языках были просмотрены, прочитаны и изучены писателем в период работы над романом. В печатном тексте, рукописных набросках и редакциях книги, дневниковых записях и письмах этого периода сохранились следы чтения и критического осмысления писателем исторических документов и описаний, мемуаров и биографий известных военных и общественных деятелей «великой эпохи», его рассуждения о ложной и истинной сущности исторического и художественного слова. В романе Толстой решился писать только то, что «необходимо высказать», понимая, что цель художника имеет существенные отличия от цели историка: «Для историка, в смысле содействия лицом какой-нибудь одной цели, есть герой, для художника, в смысле соответственности всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди». Эти люди, вымышленные, полувымышленные и полуисторические, участвующие в великих событиях великой эпохи, призваны были «заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях».

На торжественном открытии выставки «"Война и мир" Льва Толстого: литература и история» гостей поприветствовали начальник отдела искусств, музеев и образовательной деятельности Министерства по культуре и туризму Калининградской области Юлия Матвеенко и директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк. Кураторскую экскурсию провела заведующая отделом развития Государственного музея Л.Н. Толстого Наталья Великанова.

«Всем калининградцам хорошо известно, что в 2023-24 гг. мы отмечаем памятную дату, посвященную 210-летию заграничного похода прусской армии. Территория Калининградской области - единственная в Российской Федерации, где происходили эти события, славные для российской армии, российской истории. Отрадно, что в череде этих событий мы открываем выставку, которую нам предоставил Государственный музей Л.Н. Толстого, посвященную книге «Война и мир». Книга является историко-художественным произведением: из него мы многое можем почерпнуть именно об исторической стороне этих событий, в том числе и о заграничных походах русской армии. «Война и мир» - бессмертное произведение, потому что повествует об общечеловеческих ценностях, о том, что дорого и близко каждому человеку, о том, с чем связана жизнь и судьба каждого из нас: рождение и смерть, любовь и предательство, счастье и горе, поиск истины и смысла жизни. Лев Николаевич излагает на страницах романа свое виденье жизни, свои философские мысли, свое мировоззрение, которое интересно и любопытно», - отметила в приветственном обращении Екатерина Манюк.

Директор Калининградского областного историко-художественного музея выразила благодарность Министерству по культуре и туризму Калининградской области и Государственному музею Л.Н. Толстого за организацию выставки и поддержку в ее проведении.

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