На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего». Обучение по программе проходило в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). В течение трех месяцев 26 театральных менеджеров и продюсеров осваивали навыки управления государственным культурным учреждением: от строительства здания и взаимодействия с органами власти до выпуска репертуара и управления творческим коллективом. По итогам обучения участники представили стратегии развития театров, а также вошли в кадровый резерв директоров театров России.

В 2023 году Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) ЮГ прошел в Геленджике в Кабардинке на территории культурного центра «Старый парк» с 19 по 23 сентября. В рамках ВФТМ завершилась образовательная программа «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего» Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). Программа направлена на формирование управленческого кадрового резерва государственных театров – создание «скамейки запасных» будущих заместителей директоров и директоров. Программой руководит директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Лауреат Премии Правительства РФ Кирилл Крок. Куратором образовательной программы является руководитель проекта, продюсер направлений «театр» и «цирк» департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера «Таврида» Ольга Маркелчева, а сокуратором выступает директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская.

«Помимо уникальных знаний, общения и нетворкинга мы постарались дать участникам возможность поверить в себя и свои силы. Теперь у нас сформирован кадровый резерв директоров театров – список людей, которых можно порекомендовать для назначения на должность. Участники доказали свой профессионализм, работая над стратегией развития театра, – подобный документ объемом 50 страниц может написать далеко не каждый действующий директор. Хотя именно от стратегии зависит успех работы театра», – поделилась Наталия Сергеевская.

Обучение на программе включало наставнический трек, в ходе которого участники программы смогли учиться у лучших представителей театральной индустрии. Среди наставников: исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра, лауреат Вахтанговской премии в области организации театрального дела 2022 Егор Мухин; помощник руководителя Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, директор «Театрального проекта 27», исполнительный директор спецпроектов Большого Детского фестиваля, руководитель проектов Большого театра кукол Наталия Сергеевская;заместитель директора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Московского Губернского драматического театра, исполнительный директор летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» и Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов-Тесля; директор Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, лауреат Вахтанговской премии в области организации театрального дела 2022 Сергей Самодов и другие.

Основной частью первого этапа программы стала работа над стратегией развития театра, пониманием системы управления и команды в театре, а также изучение маркетинга и медиапродвижения, системы продаж для театральной индустрии. Участники в тандеме со своими наставниками научились грамотно составлять смету проекта, распределять роли в команде, а также привлекать партнеров и взаимодействовать с ними в рамках социального проектирования. С 24 июля по 11 сентября программа продолжилась в онлайн-режиме: второй блок обучения посвятили современным художественным тенденциям, возможностям НКО для творческой деятельности, правовым аспектам в театральной сфере, фандрайзингу и психологическим аспектам деятельности руководителя.

Полученные знания участники программы применили, работая над итоговым заданием курса — созданием «Стратегии развития театра / учреждения культуры» для своего региона. На финальном этапе программы в Геленджике участники вышли на защиту итоговых работ и презентовали свои идеи театральным деятелям со всей России, представителям органов власти и культурных институций, чтобы обрести поддержку. Помимо этого, участники программы прослушали лекции от Министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной, Министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, начальника отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасии Ольги Воропаевой, руководителя департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 2019—2023 г., суперфиналиста четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Артура Латыпова и Министра культуры Пермского края Алла Платоновой.

Участники программы в процессе обучения прошли повышение квалификации от Театрального института имени Бориса Щукина и по итогам работы также получили удостоверения. Еще в рамках ВФТМ ЮГ состоялась презентация будущих директоров с целью демонстрации опыта и кадрового потенциала для профиндустрии.

По итогам программы были определены лучший ученик и лучший наставник. Премию лучшему ученику вручили ведущему менеджеру отдела развития Башкирского государственного театра оперы и балета Альберту Галиуллину из Уфы, его наставником на протяжении всех дней программы был директор Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильфир Якупов.

«Это был сложный и увлекательный процесс. Я благодарю каждого причастного. Уверен, что те компетенции, которые мы приобрели помогут нам стать более экспертными специалистами в театральной индустрии», — рассказал Альберт Галиуллин.

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