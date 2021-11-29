Александр Малофеев сыграет для зрителей платформы «Орфей»

«Орфей» продолжает знакомить своих слушателей с «Классикой без купюр» – так называется цикл онлайн-трансляций на медиаплатформе video.orpheus.ru, посвящённый 30-летию радиостанции.

3 декабря зрители платформы и гости концертного зала «Оркестрион», где будут проходить съёмки программы «Фортепианная классика», услышат Шуберта и Метнера в исполнении 20-летнего пианиста Александра Малофеева.

Александра Малофеева по праву считают одним из самых выдающихся пианистов нового поколения. Впервые музыкант громко заявил о себе в 2014 году, когда в возрасте 13 лет победил на Международном конкурсе молодых музыкантов им. П.И. Чайковского.

В настоящее время пианист выступает с ведущими оркестрами в крупнейших залах мира, среди которых и Московская государственная консерватория им. Чайковского, и Театр Ла Скала в Милане, и Парижская филармония, и Геркулес Холл в Мюнхене, и Национальный центр исполнительских искусств в Пекине. И его талант очень высоко оценивают музыканты с мировым именем. Так, Владимир Спиваков в одном из интервью сказал: «Александр – масштабный музыкант, у него потрясающий аппарат, его ждёт большое будущее: он уже законченный Артист, пианист, играть с ним – одно удовольствие».

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