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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Boulevard Depo и Юлия Кулик озвучивают фильм «Телец» с Machine Gun Kelly в главной роли

editor
By editor
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Machine Gun Kelly

Независимая дистрибьюторская компания Mainstream выпускает в российский прокат «Тельца», долгожданный фильм о славе и темной стороне музыкального бизнеса с Machine Gun Kelly в главной роли. Главные роли в русском дубляже озвучат Boulevard Depo (Артём Кулик) и Юлия Кулик.

Boulevard Depo — один из ведущих российских хип-хоп-исполнителей, прославившийся благодаря своему оригинальному стилю, необычным и атмосферным трекам. Юлия Кулик — супруга и соратница музыканта, которая уже озвучивала роли в кино: ее голосом говорит главная героиня «Удовольствия» Ниньи Тюберг.

Фильм «Телец» — один из самых ярких фильмов последних лет о шоу-бизнесе. Это история музыканта, который пытается преодолеть все сложности, связанные со славой, безразличием индустрии, нестабильностью личной жизни, в то время, когда просто стремится делать то, чего хочет по-настоящему, — музыку.

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) не только сыграл главную роль в фильме, но и выступил в роли соавтора сценария и исполнительного продюсера. В роли экс-супруги его героя снялась Меган Фокс, которая была девушкой Бэйкера в реальной жизни.

В фильме звучат композиции от Tricky до собственной музыки Machine Gun Kelly, написанной при поддержке композитора Фила Моссомана из LCD System.

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