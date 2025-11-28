Участники группы Jane Air исполнили роли бременских музыкантов на службе у Некроманта

Российская альтернативная группа Jane Air приняла участие в съёмках фэнтезийного фильма, основанного на вселенной «Короля и Шута». Музыканты исполнили роли Бременских музыкантов, оказавшихся под властью Некроманта.

Фронтмен Jane Air Антон Лиссов сыграл зомби по имени Сид, одного из прислужников Некроманта. Изначально он должен был появиться лишь в эпизодах, но в процессе работы над персонажем роль Антона Лиссова значительно расширилась. В итоге вместо нескольких сцен Сид получил полноценную сюжетную линию, и съёмки с участием вокалиста Jane Air заняли десять дней. Кроме того, Jane Air записали кавер на песню «Мёртвый анархист», которая прозвучит в одной из ключевых сцен фильма.

Антон Лиссов, фронтмен группы Jane Air и исполнитель роли Сида: «Конечно, влияние “Короля и Шута” на нас было — и музыкально тоже. На их примере мы учились играть, смотрели, как всё устроено в группе. Считаю альбом “Камнем по голове” одной из лучших пластинок — он до сих пор звучит очень круто. Эти треки — сплошные хиты.

Мы хотели сделать реверанс в сторону “Короля и Шута” — и записали кавер на “Мёртвого анархиста”, который прозвучит в фильме. Песня получилась очень смешной, и, мне кажется, идеально вписывается в хаос, который происходит в той сцене.

Мой персонаж — трусливый, но при этом борзый. Мне говорили, что референс — это вот эти два придурковатых пирата из “Пиратов Карибского моря”, один из которых с вращающимся глазом. Они как раз задавали комический вайб в фильме. На пробах я быстро понял, что от меня требуется, — и по реакции нашего режиссёра стало ясно, что я попал в персонажа».

Главные роли в фильме сыграли актёры, знакомые по сериалу: Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса). В роли Некроманта — Илья Гришин.

«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы. Их вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешённых злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Режиссёр фильма — Рустам Мосафир. Он также стал соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».