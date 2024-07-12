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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Компания «НМГ Кинопрокат» представила детективный трейлер к фильму «Красный шелк»

editor
By editor
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Закончился российский съемочный блок детективного экшена «Красный шелк», который проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на крупнейшую в мире киностудию Hengdian World Studios.

Перед блоком съемок в Китае компания «НМГ Кинопрокат» уже представляет детективный трейлер картины «Красный шелк» – первый в ряду разножанровых трейлеров к этому фильму.

Напомним, что проект собрал звездных актеров. Главную роль исполнил Милош Бикович, известный по проектам «Холоп», «Балканский рубеж» и «Вызов». В картине также приняли участие актер Глеб Калюжный, знакомый многим по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Черная весна», Елена Подкаминская, актриса сериала «Кухня», восходящая звезда Ярослав Могильников, получивший признание за роль в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте», одну из ролей исполнила звезда советского кинематографа Ирина Алферова, в фильме также сыграл Гоша Куценко. Дополняет каст коренная китаянка, актриса Чжэн Ханьи, которую нашли на кастинге в Санкт-Петербурге. По словам режиссера, это было идеальное попадание и тем неожиданнее было встретить актрису в России, хотя до этого исполнительницу главной роли несколько месяцев искали в Китае.

Для павильонных съемок в Москве был возведен самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды в павильоне было построено управляемое искусственное небо, созданное из 70 световых приборов. Несколько месяцев картину снимали в поезде, который был возведён 1:1 к оригинальному специально для съемок.

В фильме продемонстрированы несколько боевых искусств и разнообразие элементов и «фишек» из боевиков. Несмотря на то, что это детектив, создатели продемонстрировали очень серьезный подход к боевым сценам.

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