Мексиканский фильм ужасов «Кукла. Последнее проклятие» выходит в российкий прокат

Стилизованный под 1980-е годы атмосферный мексиканский фильм ужасов «Кукла. Последнее проклятие» режиссера Генри Бедуэлла («Темнее ночи») выходит в российский прокат 21 июля. Картина основана на реальной истории, произошедшей в Латинской Америке. Дистрибьютором фильма выступает кинокомпания «Наше кино».

В центре сюжета школьница Ирен, которая, переехав с семьей в старинный особняк, попадает под чары древнего демона. Тот наделяет девочку невероятной силой, чтобы помочь ей вершить правосудие над ее обидчиками. Однако демону нельзя доверять, Ирен все больше трансформируется и эти изменения не несут ничего хорошо ни ей, ни ее семье. Вскоре их жизнь превращается в настоящий кошмар.

В основу сценария фильма легла реальная история, произошедшая в Мексике в штате Дуранго в начале 1980-х годов. Из архивных записей, дошедших до режиссера, известно, что ученица средней школы была одержима демоном и обладала способностью контролировать разум людей, тем самым спровоцировав серию жестоких убийств.

Режиссер и сценарист Генри Бедуэлл:

– Шесть лет мы искали что-то интересное для написания сценария, собрали множество историй экзорцизма, пока не наткнулись на эту. Моя подруга узнала об одном доме, где в 1980-х погибла девушка, потому что там поселился огненный демон. Нам показалось, что это то, что нужно!.

Съемки фильма проходили в том же штате, где и произошли реальные события. Основной площадкой — домом семьи с потусторонними силами, где жили герои — стал особняк «Эль Сабино». Кроме того, среди локаций были начальная школа Гваделупе Виктория, музей искусств Гильермо Сенисеро, а также в собор Дуранго, где сохранились некоторые памятники и реликвии того времени.

Оператором фильма выступил Дзюнъитиро Хаяси, который снимал культовые «Звонок» и «Темные воды». Он приехал в Мексику сразу после прочтения сценария, вдохновленный историей. Это первый международный проект постановщика, созданный за пределами Японии.

Одну из ролей в фильме исполнила восходящая мексиканская звезда Миранда Кей. Сначала именно она должна была исполнить роль девочки Ирен, однако постановка проекта затянулась на долгие 6 лет. В итоге актриса присоединилась к проекту в роли старшей сестры главной героини, а саму Ирен исполнила двенадцатилетняя актриса Ракель Родригес.

Актриса Миранда Кей:

– Впервые я снялась в фильме ужасов, когда мне было 12 лет. Тогда же я получила предложение от режиссера Генри Бедуэлла сыграть главную роль в проекте. Если честно, я была ребенком и меня безумно напугал сценарий фильма, но все-таки я решила принять предложение. К огромному сожалению, из-за долгой подготовки я переросла Ирен, но в проекте все-таки снялась и сыграла старшую сестру Лауру. Больше всего мне понравилось жить в 1980-х, это необычный опыт.

Помимо запутанного сюжета вокруг сверхъестественной истории, создатели проекта не оставили без внимания и социальную тематику. Со слов режиссера многие актеры в детстве подвергались социальному и эмоциональному давлению со стороны сверстников, поэтому в фильме особое место решили уделить теме буллинга.

«В нашем современном мире буллинг сильно отличается от того, каким он был в те же 80-е года прошлого столетия. Раньше с этой проблемой практически невозможно было бороться, оставалось только смириться и как-то продолжать жить дальше. Ну а сегодня мы намного лучше понимаем, что представляет из себя буллинг и к каким последствиям может привести, и знаем способы как бесповоротно и безболезненно его предотвратить», — отмечает режиссер и сценарист Генри Бедуэлл.

Международная премьера картины состоялась в рамках фестиваля хоррор-фильмов Feratum Film Fest в декабре 2021 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.