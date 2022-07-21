Премьера психологического хоррора Род мужской Алекса Гарленда в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере психологического хоррора «Род мужской». Главные роли в картине исполнили Джесси Бакли, Рори Киннер и Гэйл Ранкин. Третий полнометражный фильм режиссера и сценариста Алекса Гарленда будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 22 июля.

Главная героиня фильма — девушка по имени Харпер (Джесси Бакли). Она не так давно пережила смерть мужа и стала вдовой. Чтобы справиться с горем и научиться жить дальше, девушка переезжает из мегаполиса в неприметный и тихий английский город. Все складывается спокойно, ничего не предвещает катастрофы: Харпер заезжает в небольшой дом, знакомится с немногочисленными соседями, которые кажутся ей доброжелательными. Тихий отдых вдали от городской суеты оборачивается сущим кошмаром: все мужчины в небольшой деревушке выглядят точными клонами Джеффри — человека, что сдал ей этот маленький дом. И никто новоприбывшей гостье совершенно не рад.

Это шокирующий психологический хоррор, что делит повествование между триллером и персональной личностной драмой, переживаемой юной Харпер. Режиссер мастерски сочетает несочетаемое: элементы новомодного слоубернера (плавное и неторопливое погружение зрителя в атмосферу напряжения и беспокойства) идут нога в ногу с тонкой сатирой и нарастающим безумием окружающего пространства. Радушие местных жителей сменяется неприятием городской гостьи, мужское противостоит женскому, а логика уступает место перипетиям сюрреализма и метафорам, которые накладываются друг на друга, дабы запутать невнимательного зрителя. «Род мужской» — многогранный портрет женщины, переживающей личную драму и взявшей ответственность за гибель эмоционально нестабильного мужа. Помимо прочего, это и всестороннее рассуждение о природе абьюзивных отношений, которые не уходят в прошлое, несмотря на сменяемость поколений.

Роли в фильме исполнили Джесси Бакли («Чернобыль»), Рори Киннер («Игра в имитацию»), Гэйл Ранкин («Величайший шоумен»), Паапа Эссьеду («Банды Лондона»), Сара Твоми («Вызовите акушерку»), Зак Ротера-Оксли («Хранители»), Соноя Мидзуно («Из машины») и другие актеры.

«Род мужской» — третья полнометражная работа сценариста и режиссера Алекса Гарленда. Среди его проектов фильмы «Из машины» с Доналом Глисоном и Алисией Викандер и «Аннигиляция» с Натали Портман, а также мини-сериал «Программисты» с Соноей Мидзуно и Ником Офферманом, вышедший на Hulu.

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