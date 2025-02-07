«Братство» на всех парусах: российские и бразильские моряки готовятся к экспедиции по Северному морскому пути

12 апреля стартует уникальная международная экспедиция по Северному морскому пути, организованная бразильским инженером и писателем Алейшо Беловым. Парусник «Братство», под командованием российского капитана Сергея Щербакова, отправится из бразильского порта Салвадор-де-Байя и возьмет курс на Сибирь, сообщает издание «За рубежом».

В плавание отправятся девять человек — смешанная команда бразильцев и русских, объединённых духом приключений и любовью к морю. Подготовка к путешествию уже идет полным ходом, включая снабжение продовольствием и оформление необходимых документов для прохождения по Северному морскому пути. Экспедиция пройдет под флагом БРИКС — путешественники решили приурочить ее к предстоящему 20-летию объединения.

«Наша поездка посвящена БРИКС, потому что, по-моему, БРИКС — гораздо важнее, чем любые подобные объединения, — поделился Алейшо Белов (г. Салвадор-де-Байя). — Наше будущее теперь во многом зависит от БРИКС. Это очень крепкий союз нескольких больших стран, в том числе и Бразилии, и России. И сейчас эти страны играют важную роль на мировой арене».

Яхта, на которой предстоит путешествие, имеет длину 21,5 метра и оснащено опускающимся килем. Она в десять раз превосходит яхту «Сибирь» по водоизмещению и почти в два раза по длине. Судно стальное и очень крепкое, с двумя двигателями по 300 лошадиных сил. Яхтсмены называют его идеальным для плавания в суровых широтах Арктики.

Название яхты, Fraternidade, переводится с португальского как «Братство». Сергей Щербаков (г. Омск) отмечает: «Экспедиция — это не только испытание навыков навигации, но и возможность для культурного и научного обмена между нашими

странами».

Экспедиция стала возможной именно благодаря дружбе народов, а если быть точнее — омского капитана яхты «Сибирь» и путешественника Сергея Щербакова и бразильского инженера, яхтсмена и писателя Алейшо Белова. Судьба свела двух мореплавателей случайно, причем не на море, а на суше. С первых же минут бразилец и русский нашли друг в друге родственные души и решили, что когда-нибудь отправятся в путешествие вместе. И этот момент настал.