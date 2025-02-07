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Радио Monte Carlo зазвучало во Владимире

editor
By editor
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В феврале стартовало вещание радио Monte Carlo во Владимире. Лучшую музыку мирового класса жители города могут услышать на частоте 88,4 FM.

Вещание станции в регионе осуществляет партнер «Русской Медиагруппы» «Владимир Медиа», уже сотрудничающий с холдингом и обеспечивающий во Владимире вещание «Русского Радио» и радио DFM.

На сегодняшний день радио Monte Carlo является наиболее интенсивно развивающейся радиосетью в России. Станция стала лауреатом отраслевой премии «Радиомания-2024» в номинации «Прогресс года». Ее ежемесячная аудитория насчитывает 10,9 миллионов слушателей.

С присоединением к сети Владимира потенциальная аудитория радио Monte Carlo увеличится на 467 тыс. человек.

Напомним, свой день рождения радиостанция отмечает в День всех влюбленных, 14 февраля. В этом году радио Monte Carlo исполняется 25 лет.

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