БУДАПЕШТ (Венгрия): Венгерский оперный театр выпустил премьеру – «Войну и мир» Сергея Прокофьева

В далеком уже 1942 году Сергей Прокофьев написал самую знаменитую оперу, первая постановка состоялась 12 июня 1946 года в постановке молодого Бориса Покровского. С тех пор «Война и мир» увидела сцены не только Москвы и Ленинграда, но и Праги, Флоренции, Софии, Сиднея, Нюрнберга. И, наконец, Будапешта.
Январь и февраль 2023 года знаменуются показами в постановке каталонского режиссера Каликсто Бийето совместно с Большим театром Женевы. Дирижером выступает казахстанский музыкант Алан Бурибаев. Примечательно, что в самой опере участвуют 28 солистов, исполняющие 45 ролей. «Война и мир» Сергея Прокофьева на будапештской сцене играют на русском языке с английскими и венгерскими субтитрами. К слову, помощником в русском языке венгерским певцам помогала артистка оркестра (первая скрипка) Людмила Романовская – выпускница Московской государственной консерватории. Билеты на спектакль практически выкуплены.
Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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