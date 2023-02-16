БУДАПЕШТ (Венгрия): Венгерский оперный театр выпустил премьеру – «Войну и мир» Сергея Прокофьева

В далеком уже 1942 году Сергей Прокофьев написал самую знаменитую оперу, первая постановка состоялась 12 июня 1946 года в постановке молодого Бориса Покровского. С тех пор «Война и мир» увидела сцены не только Москвы и Ленинграда, но и Праги, Флоренции, Софии, Сиднея, Нюрнберга. И, наконец, Будапешта.

Январь и февраль 2023 года знаменуются показами в постановке каталонского режиссера Каликсто Бийето совместно с Большим театром Женевы. Дирижером выступает казахстанский музыкант Алан Бурибаев. Примечательно, что в самой опере участвуют 28 солистов, исполняющие 45 ролей. «Война и мир» Сергея Прокофьева на будапештской сцене играют на русском языке с английскими и венгерскими субтитрами. К слову, помощником в русском языке венгерским певцам помогала артистка оркестра (первая скрипка) Людмила Романовская – выпускница Московской государственной консерватории. Билеты на спектакль практически выкуплены.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.