В странах СНГ состоится проект «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения»

С марта по май 2023 г. в республиках Таджикистан, Узбекистан и Азербайджанской Республике пройдет проект «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения», направленный на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка, как одного из богатейших языков мира. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы проекта: Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ООО «КиноФокус» при участии государственных образовательных и культурных учреждений республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан.

Русский язык – один из основных факторов российской идентичности, играет важную роль в укреплении связей не только со странами постсоветского пространства, но и Ближнего Востока, обеспечивая связь исторической и духовной идентичности.

Основной идеей создания проекта «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения» является укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества со странами постсоветского пространства, с которыми нас связывала не только общая географическая территория, но и более чем 70-летняя история. Сложная политическая ситуация в мире во многом изменила ситуацию с русским языком и отношением к русской нации в целом. Как отмечено в Указе Президента РФ № 611 от 05.09.2022 «Поддержка и продвижение русского языка является неотъемлемой частью просветительской миссии Российской Федерации за рубежом, важнейшим инструментом политико-экономического, культурногуманитарного и научно-образовательного сотрудничества нашей страны с иностранными государствами». Таким образом, сохранение, укрепление и популяризация российской идентичности становится экзистенциальной необходимостью и требует конкретных шагов, направленных на повышение статуса русского языка, как одного из богатейших языков мира.

Программа проекта включает в себя разножанровые мероприятия, направленные на достижение поставленных задач и способные эффективно воздействовать на целевую аудиторию и объединять образовательные инновации:

мастер-классы, посвящённые современным методикам преподавания русского языка как иностранного, основной темой которых, являются проблемы преподавания русского языка в странах СНГ, объединение образовательных инноваций, нацеленных на расширение русскоязычного коммуникативного пространства;

выставки, посвященные богатому литературному наследию России, с привлечением ведущих литературных музеев РФ;

музыкальные вечера с участием российских артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов;

круглые столы, посвященные системе образования России и подписание соглашений о сотрудничестве между вузами.

В 2023 г. проект «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения» пройдет в три этапа: в марте – в Республике Таджикистан, в апреле – в Азербайджанской Республике и мае – в Республике Узбекистан.

Сайт проекта: https://ruscultcode.ru/

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