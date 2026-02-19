В парламенте Венгрии состоялась Международная молитвенная встреча за мир

18 февраля 2026 года в здании парламента Венгрии в Будапеште прошла международная молитвенная встреча за мир под девизом «Блаженны миротворцы». В исторических залах одного из самых красивых парламентских зданий мира собрались депутаты и общественные деятели из разных стран, чтобы вместе помолиться за мир, подтвердить верность христианским ценностям и обсудить пути мирного диалога между народами.

Организатором встречи выступил венгерский политик, лидер партии «Mi Hazánk» («Наше Отечество») Ласло Тороцкаи при содействии Всемирной ассоциации христианских парламентариев и Международного союза отцов.

Участники из Европы, США и Латинской Америки

Молитвенная встреча объединила христианских парламентариев и лидеров общественных организаций из Европы, США и Латинской Америки. В парламент Венгрии приехали сенатор штата Индиана Джон Крейн (США), депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Мартина Кемпф и Максимилиан Кра, депутаты ландтага Баварии Ульрих Зингер и Андреас Юрка.

Среди участников был вице-президент Всемирной ассоциации христианских парламентариев Озиел Альвес (Бразилия), представляющий одно из ключевых международных объединений, выстраивающих сотрудничество христианских политиков в разных странах.

Важную роль в подготовке и проведении встречи сыграл Международный союз отцов, который объединяет людей, независимо от партий и национальностей, разделяющих одну простую истину: отцы хотят мира для своих детей. Союз на встрече представлял заместитель руководителя Международного союза отцов и помощник депутата Государственной Думы России Дмитрия Кузнецова Арсений Дрожалин.

Часть участников смогли присоединиться к молитве в онлайн-формате. В режиме прямого включения выступили конгрессмен США Мерлин Штуцман, депутаты Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов и Михаил Делягин, депутат Палаты депутатов Бразилии Давид Соарес, депутат Европейского парламента Фернанд Картайзер (Люксембург), депутат регионального парламента Венето–Фриули–Венеция-Джулия Стефано Вальдегамбри (Италия), а также Даррел Фергасон (США).

Отдельно было отмечено, что, несмотря на приглашение и заинтересованность венгерской стороны в личном участии российских парламентариев, депутаты Государственной Думы смогли присоединиться только онлайн из‑за действующих санкций и визовых ограничений. Это подчеркнуло противоречие между политическими барьерами и заявленной целью диалога о мире, но не помешало сделать голоса российских участников значимой частью общей молитвы и обсуждения.

Формат встречи и общая молитва

Молитвенная встреча проходила в залах венгерского парламента, который в последние годы стал одной из ключевых площадок в европейской дискуссии о миростроительстве, суверенитете, семейной политике и роли христианства в общественной жизни.

Программа включала утренний сбор гостей и завтрак в парламенте, пресс-подход, основную молитвенную часть и выступления участников, а также ланч и завершающее катание на историческом корабле по Дунаю, давшее возможность для неформального общения и укрепления личных контактов.

В ходе встречи каждый из присутствовавших парламентариев и приглашённых лидеров мог выступить с молитвой или кратким обращением о мире, защите человеческого достоинства, свободе веры и необходимости диалога между народами.

Лейтмотивом молитвы стали слова из Послания к Римлянам: «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию» (Рим. 14:19), а также Нагорная проповедь Христа: «Блаженны миротворцы». Как подчеркнул сенатор штата Индиана Джон Крейн, «путь к истинному и прочному миру начинается и заканчивается с Богом. А мир с Богом поистине позволяет обрести мир с людьми».

Центральной темой стали молитва за мир во всём мире и призыв к ответственному лидерству, основанному на христианских ценностях.

Одной из отдельных линий обсуждения стала связь веры, мира и демографического будущего Европы. Депутат бундестага Германии Максимилиан Кра напомнил, что «политики часто думают, будто они могут всё сами», тогда как подлинное миротворчество требует смирения перед Богом и признания пределов человеческой власти. По его словам, «мир — это не только результат наших усилий, это ещё и милость», а религиозная вера и практика оказываются ключевым ресурсом не только для прекращения войн, но и для преодоления демографического кризиса.

Позиция российской стороны

От имени российской делегации депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов в своём обращении отметил, что политика, основанная на традиционных духовно-нравственных ценностях, невозможна без опоры на веру и молитву:

«Политикам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, важно объединяться в общении с Источником этих ценностей. Во‑первых, Бог действительно существует, и именно Он в конечном счёте определяет наше будущее. В Библии есть прямое указание на необходимость молиться за жизнь в мире и за власти.

Во‑вторых, совместная молитва за мир — важный символ для всех людей доброй воли. Наше единство может остановить войны и дать будущее нашим детям. Я благодарю Международный союз отцов и другие отцовские и семейные организации за соработничество и приветствую решение коллег‑парламентариев из Венгрии и США о создании Совета по общим ценностям. Мы с Михаилом Делягиным подтверждаем наше участие в его работе. Интернационал политиков и общественных организаций, объединённых общими ценностями, должен играть ключевую роль в обеспечении мира между цивилизациями, основанными на общем христианском фундаменте. Ценности — важнейшая деталь архитектуры европейской безопасности».

Кузнецов подчеркнул, что в основе миротворчества христианских политиков лежит духовное измерение происходящего: «Наш враг — это не плоть и кровь, а духовная сила зла, которая обманывает людей и сталкивает народы. Те, кто прислушивается к источнику духовно-нравственных ценностей, могут совместными усилиями противопоставить этому злу единство и молитву». По словам депутата, в сегодняшних условиях «то, что мы делаем, крайне важно, и кроме нас, возможно, никто этого не сделает».

Выступая от имени Международного союза отцов, Арсений Дрожалин подчеркнул, что общая молитва в парламенте — «не просто духовный жест, а призыв к сохранению жизни» и напомнил о необходимости прямого и честного диалога между Европой, Россией и Соединёнными Штатами. По его словам, подобные встречи должны стать началом «укрепления взаимопонимания и конструктивного сотрудничества ради стабильного будущего», а создаваемые площадки — основой для постоянного обмена идеями и совместных инициатив в защиту семьи и традиционных ценностей.

Учреждение Международного совета по общим ценностям

Важным результатом встречи стало учреждение Международного совета по общим ценностям (International Council for Common Values, ICCV). Участники договорились о создании Совета как общей платформы для защиты ключевых духовных и моральных основ цивилизации — веры, семьи, национального суверенитета и естественного морального закона.

Совет задуман как постоянная структура, объединяющая консервативных политиков, общественных интеллектуалов, религиозных деятелей и представителей гражданского общества на основе традиционных христианских ценностей. Его миссия — предлагать позитивную повестку для мира: от защиты семьи и демографии до формирования многополярного миропорядка суверенных цивилизаций, продвижения диалога вместо конфронтации и защиты гонимых христиан и других религиозных общин по всему миру.

Инициаторы подчёркивают, что современные вызовы носят не только политический, но и духовно-идеологический характер, а потому требуют «стратегического альянса совести» — международного сотрудничества консервативных сил, готовых не просто критиковать глобальные тенденции, но предлагать содержательную альтернативу.

Среди обозначенных приоритетов Совета — развитие каналов доверительного диалога между консервативными элитами Запада и Востока, противодействие демонизации целых народов (в том числе русофобии), совместная работа над концепцией «многополярного мира суверенных цивилизаций» и инициирование общих молитвенных и гуманитарных действий, включая предлагаемый День молитвы и поста за мир.

Молитва как свидетельство и шаг к сотрудничеству

Совместная молитва в парламенте Венгрии стала мощным христианским свидетельством в стенах одного из ключевых парламентских институтов Европы. Участники подчеркнули важность личной ответственности политиков-христиан за сохранение мира, укрепление доверия между странами и поддержку семейных и духовных ценностей.

Вице-президент Всемирной ассоциации христианских парламентариев Озиел Альвес (Бразилия) отметил, что молитва политиков в парламенте — это не жест символизма, а момент внутренней ответственности:

«Молитва не заменяет ответственность. Молитва проясняет ответственность. Она напоминает лидерам, что власть имеет пределы, что авторитет требует смирения и что мир без моральных основ не может быть долговечным».

По его словам, подобные встречи могут стать «семенем в сердце лидера, которое завтра поможет ему думать иначе, вести иначе, стать миротворцем, потому что мир начинается не на полях сражений. Мир начинается в человеческом сердце».

Депутат Европейского парламента Фернанд Картайзер (Люксембург) напомнил участникам о пасхальном измерении христианского служения и призвал политиков к смирению и ответственности:

«Как политики, мы сталкиваемся с искушением считать себя очень важными людьми. Однако наша истинная цель — служить нашим ближним, а не получать служение от них. Мы заслуживаем титул “почётный” только тогда, когда ставим нужды наиболее уязвимых в центр нашего служения».

Он подчеркнул, что христиане в политике призваны «стремиться к миру, защищать жизнь, возвышать бедных и помогать страдающим» и быть «посланниками мира» в Европе и других регионах мира.

Российские участники напомнили о духовном измерении миротворчества, указав, что «наш враг — это не плоть и кровь, а духовная сила зла, которая обманывает людей, сталкивает народы, заставляет людей “грызть” друг друга», и призвали христианских лидеров разных стран «совместными усилиями противопоставить этому злу единство, молитву и верность общим ценностям».