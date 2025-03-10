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«Буду сиять»: Алиса Буслова выпустила мелодичный трек, посвященный всем девушкам

editor
By editor
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алиса буслова
Фото © пресс-служба Rocket Records

Юный блогер и голос молодежи Алиса Буслова порадовала поклонников новой творческой работой: «Буду сиять» — яркий и энергичный музыкальный портрет современной девушки, которая стремится к самовыражению, но сталкивается с давлением со стороны окружающих.

«Буду сиять» — это история о том, как оставаться верной себе вопреки вызовам со стороны общества. В каждом слове песни чувствуются эмоции, знакомые многим тинейджерам — от волнения по поводу выбора образа до беспокойства о том, что же подумают подруги. Но уверенность героини берет верх, а ее полный азарта взгляд интригует и завораживает. Она не боится быть в центре внимания — она будет жить, радоваться и сиять, несмотря ни на что!

«Эй, посмотри на мой азарт,
Мои хитрые глаза
Не дают кому-то спать,
Пока я буду сиять, буду сиять!»

Алиса Буслова — pop и pop-rock певица, блогер с суммарной аудиторией более 1 миллиона подписчиков, модель и актриса. Участница музыкального Likee Party тура по пяти городам России. Автор и исполнитель гимна «Движение Первых», который презентовала на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 2023 году. Среди известных треков артистки — «Соулмейт», «Некогда скучать», «Косички», а также композиция «Новый Новый год», исполненная в коллаборации с участниками хауса AdrenalinHouse Темой Туленовым и Никитой Шульгиным.

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