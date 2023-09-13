«Бугимен. Начало легенды». Фильм, вдохновленный рассказом Стивена Кинга выходит в прокат

Фильм, вдохновленный рассказом Стивена Кинга, выпустит на экраны кинопрокатная компания «Наше кино». Хоррор «Бугимен. Начало легенды» выходит в российский прокат 23 ноября!

Этот хоррор доказывает, что зачастую реальность страшнее выдумки. Из традиционных для сеттинга Кинга американских пейзажей события перенесены в Испанию, где литературный нарратив соединился с чёрной страницей испанской истории и местными легендами. Это первый художественный фильм, дающий художественную интерпретацию реального эпизода, который произошел в провинции Альмерия, а позже стал основой для фольклора. Больной туберкулёзом мужчина был убежден, что избавится от болезни, если будет пить кровь маленьких детей. За пределами Испании эта история обросла новыми подробностями и сюжетными поворотами, а преступник-безумец превратился в бесплотное чудовище, которого прозвали Бугимен. Под этим названием он вселяет ужас в детей во всем мире по сей день. Зрителю обещают первобытный страх, напряжение, волнение и глубокое погружение в историю истинного происхождения мифа о Бугимене.

Главную роль в хорроре режиссера Анхеля Гомеса Эрнандеса сыграл актер Хавьер Ботет («Выживший», «Оно» Андреса Мускетти), ключевая фигура в фильмах ужасов на национальном и международном уровнях. Компанию ему составили Макарена Гомес и лауреат премии Гойи Маноло Соло («Лабиринт Фавна», «Бьютифул»). Сделали актерский состав более разнообразным выдающиеся молодые актеры, такие как Лорка Прада, Клаудиа Плезир, Иван Ренедо, Карла Тоус, Гильермо Новильо и Лукас де Блас. Съемки фильма проходили в Кадисе, Мадриде и Гран-Канарии.

«Когда продюсер предложил мне этот проект, я подумал, что мы расскажем о первом персонаже из вселенной хоррора, которого любой ребенок обнаруживает в какой-то момент своей жизни. До Франкенштейна, Дракулы и прочих… Миллионы детей из разных стран и культур слышали о нем. Но кто такой на самом деле Бугимен? Это символ страха, который мы все испытывали в детстве, ложась спать. Я хочу вернуть зрителя в то состояние, когда он дрожал, веря, что в темном углу комнаты кто-то наблюдает за ним. Это тревожное и неизбежное чувство для любого ребенка, который после плохого поведения искренне верит, что его заберет ужасное чудовище», – рассказывает режиссер Анхель Гомес Эрнандес.

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