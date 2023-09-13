Не фильм, а сказка! Премьера официального трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению». Картина выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

​​Над фильмом «По щучьему велению» работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», вышедшего в прокат в 2021 году, ставшего суперхитом и собравшего в кинотеатрах более 1 миллиарда рублей.

Съемки фильма проходили весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Для съемок декораторами были разработаны три печи, одна из которых прошла через весь съемочный период, доехав до Санкт-Петербурга.

Режиссер Александр Войтинский рассказал о замысле фильма:

«Я сказочник. Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребенок или взрослый посмотрит и поймет, что истины работают, а ценности помогают побеждать и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребёнком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед».

«Для меня Емеля — совсем новый персонаж. Таких людей — чистых, добрых, беззаботных и отважных — в миру тяжело найти и подглядеть за ними, — поделился исполнитель главной роли Никита Кологривый, — Антагонистов играть проще, я их знаю, я их встречал. А своего персонажа мне пришлось создавать почти с нуля. Но для артиста это очень важно — меняться, как хамелеон. Для меня эта роль во многом открытие себя и своих возможностей».

Мила Ершова, сыгравшая в фильме Щуку, рассказала о своем персонаже:

«Большое счастье в начале карьеры сыграть в масштабной яркой сказке. Я рада, что моя героиня не просто выполняет функцию девушки рядом с главным героем, а у моей Щуки-Василисы есть своя судьба — непростая, с разными перипетиями. Ну и конечно же прекрасная многострадальная любовная линия, без нее никуда не деться. Для меня этот фильм о том, что человек все может сделать сам, без волшебной щуки, но с верой в волшебство, а главное — в себя».

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