Смешарики стали специально приглашенными гостями выставки «История игрушки» в Нижнем Новгороде

На Нижегородской ярмарке состоялось открытие проекта «Нижний Новгород — столица детского туризма России». В торжественной церемонии приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В день старта проекта экспозицию «История игрушки» осмотрели председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Специально приглашенными гостями события стали персонажи анимационного сериала «Смешарики».

В рамках мероприятия стартовала работа выставки «История игрушки». Интерактивная инсталляция, раскрывающая эволюцию игрушки — от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности. Отдельная часть выставки посвящена главным экспертам детства и специально приглашенным гостям – Смешарикам. Именно здесь, в уютно оформленном пространстве, стены которого украшает легендарный «Смешарт», Нюша и Крош приветствовали первых гостей, приглашая посмотреть мультфильмы.

«Нижегородская область – уникальное место, где можно проследить все этапы развития игрушки: от соломенных оберегов до игр в виртуальной реальности. На региональных предприятиях народных художественных промыслов можно не только посмотреть на процесс производства, но и самому стать творцом, приняв участие в мастер-классах. Игрушки – это не просто предметы для развлечения. Во время игры мы знакомимся с культурой города, региона, страны. Мы изучаем традиции и историю. Я уверен, что на выставке будет интересно и детям, и их родителям», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

«Нам, конечно, приятно, что руководство Нижегородского региона выбрали именно Смешариков, в качестве экспертов детства и настоящих знатоков туризма. И это не случайно. Поклонники сериала помнят путешествия героев в город Омск, в жаркую пустыню, на необитаемый остров, их приключения в открытом океане и космосе. А недавно мы выпустили цикл серий «Азбука дружбы народов», где рассказываем об уникальных традициях и культуре нашей страны. Побывав в Бурятии, Татарстане, Якутии, Республике Марий Эл, Калмыкии и других регионах, Смешарики поделились со зрителями таким объемом ценной информации, что теперь их можно смело считать профессионалами в вопросах путешествий. Узнав, что Нижний Новгород объявлен столицей детского туризма, наши герои не смогли пройти мимо этой новости. Первым поездом они прибыли сюда, чтобы всё увидеть своими глазами и рассказать друзьям», — прокомментировала Юлия Немчина, управляющий директор ГК «Рики».

Напомним, что Нижний Новгород получил статус «Столицы детского туризма» 1 июня 2022 года. Всероссийский конкурс на статус «Столицы детского туризма» проводится в рамках реализации Программы «Столица детского туризма», инициированной Федеральным агентством по туризму и Проектным офисом Российского союза туриндустрии по детскому туризму в 2021 году. Этот статус присуждается на основании конкурса, в котором участвуют региональные проектные команды. Куратором проекта в регионе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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