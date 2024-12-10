РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUБумажная пластика в школе искусств: методика и практика

Бумажная пластика в школе искусств: методика и практика

editor
By editor
23

Бумажная пластика — уникальная техника, объединяющая элементы искусства и ремесла, способствует развитию творческих навыков и пространственного мышления у школьников. Благодаря простоте материалов и многообразию техник, бумажная пластика становится идеальным инструментом для использования на уроках изобразительного искусства и трудового обучения.

Цели и задачи

Основные цели преподавания бумажной пластики в школе включают:

  • Развитие мелкой моторики и координации. Работа с бумагой требует точности и аккуратности, что способствует развитию моторных навыков.
  • Активизация творческого мышления. Создание объемных форм из бумаги побуждает детей искать нестандартные решения и подходы к выполнению задач.
  • Понимание основ дизайна и композиции. Ученики изучают принципы композиции и пропорций, работая над созданием моделей и скульптур из бумаги.

Методы преподавания

  1. Моделирование и конструирование. Этот метод включает создание объемных моделей из плоских листов бумаги. Ученики изучают основы геометрии, развиваются в процессе поиска оптического баланса формы и структуры.
  2. Оригами. Японское искусство складывания бумаги позволяет детям изучить технику последовательного выполнения действий, совершенствуя внимание и терпение.
  3. Киригами. В отличие от оригами, здесь используется вырезание и складывание бумаги для создания объемных форм, что расширяет возможности ученика в использовании техники и разнообразии форм.
  4. Папье-маше. Изготовление фигур при помощи бумажной массы предоставляет возможность экспериментировать с фактурами и формами, развивая тактильные навыки.

Педагогические практики

  1. Интеграция в уроки. Бумажная пластика может быть частью тематических занятий, таких как изготовление декораций к школьным спектаклям или создание подарочных открыток.
  2. Проектная деятельность. Ученики могут работать над долгосрочными проектами, создавая сложные композиции, исследуя науку о материалах и методах соединения отдельных элементов.
  3. Междисциплинарный подход. Объединение бумажной пластики с уроками географии (создание моделей рельефа), математики (исследование геометрических форм) или истории (изготовление исторических объектов и артефактов).
  4. Выставки и Конкурсы. Организация школьных выставок и участие в конкурсах стимулирует детей к достижению высоких результатов и признанию их умений на внешнем уровне.

Заключение

Бумажная пластика открывает перед учащимися безграничные возможности для самовыражения и развития. Преподавание этой дисциплины в школе не только обогащает художественное образование, но и способствует всестороннему развитию личности ребенка, формируя у него навыки, которые будут полезны на протяжении всей жизни. Благодаря многообразию методов и практик, учителя могут адаптировать занятия под нужды и интересы каждого ученика, делая процесс обучения интересным и эффективным.

Людмила НЕСНОВА, заслуженный работник культуры Московской области

Предыдущая статья
«РБК Стиль» представил инсталляцию «В гости к луне» на Preview ярмарки | catalog |
Следующая статья
Генеральный директор Бахрушинского музея представила Россию на конференции HERITAGE MIDDLE EAST 2024 в Абу-Даби

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru