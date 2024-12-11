Мульткаст Детского радио стал лауреатом «Премии Рунета 2024»

Первый анимированный искусственным интеллектом аудиоподкаст победил в номинации «Подкасты и цифровой контент».

В Москве объявили лауреатов «Премии Рунета 2024» – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В номинации «Подкасты и цифровой контент» победил мульткаст Детского радио. «Эксперименты с искусственным интеллектом позволяют создавать уникальные проекты, и наш мульткаст – один из них. Понимая, насколько популярны подкасты, как в аудио, так и в видеосреде, мы придумали новый продукт для детей – анимированный ИИ аудиоподкаст», – говорит директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио Юлия Андрюшова.

По ее словам, сегодня лучше всего запоминаются продукты, где не только задействованы современные технологии, но и присутствует эмоциональная составляющая. Поэтому героями мульткаста стали известные радиоперсонажи – Веснушка и Кипятоша, за увлекательными приключениями которых дети с удовольствием следят в эфире и подкастах Детского радио, а теперь могут наблюдать и в анимационном формате. «Детское радио лидирует в сегменте подкастов для юной аудитории. Наши выпуски пользуются большой популярностью и в среднем ежемесячно собирают более 50 млн запусков. Это не только повод для гордости, но и стимул двигаться вперед, каждый раз придумывать что-то новое и классное», – добавила руководитель диджитал-проектов ГПМ Радио Анна Бойко.

Инновационный для рынка продукт разработан совместно с «ГПМ Цифровые Инновации». «Медийный рынок уже готов к применению генеративных технологий при создании контента. И речь идет не только об итоговом результате, но и о сокращении внутренних затрат самого процесса производства. Мы рады, что наше движение в этом направлении положительно оценивается профессиональным сообществом», – отметил генеральный директор «ГПМ Цифровые инновации» Дмитрий Чуркин.

Церемония вручения «Премии Рунета 2024» состоялась 9 декабря в Третьяковской галерее, прямая трансляция велась на одноименном канале в RUTUBE. В этом году мероприятие было посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. Конкурс организован РАЭК при финансовой поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Детское радио в составе ГПМ Радио, RUTUBE и «ГПМ Цифровые Инновации» входят в «Газпром-Медиа Холдинг».