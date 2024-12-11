РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМульткаст Детского радио стал лауреатом «Премии Рунета 2024»

Мульткаст Детского радио стал лауреатом «Премии Рунета 2024»

editor
By editor
55
премия-рунета-мульткаст
Фото © ГПМ Радио

Первый анимированный искусственным интеллектом аудиоподкаст победил в номинации «Подкасты и цифровой контент».

В Москве объявили лауреатов «Премии Рунета 2024» – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В номинации «Подкасты и цифровой контент» победил мульткаст Детского радио. «Эксперименты с искусственным интеллектом позволяют создавать уникальные проекты, и наш мульткаст – один из них. Понимая, насколько популярны подкасты, как в аудио, так и в видеосреде, мы придумали новый продукт для детей – анимированный ИИ аудиоподкаст», – говорит директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио Юлия Андрюшова.

По ее словам, сегодня лучше всего запоминаются продукты, где не только задействованы современные технологии, но и присутствует эмоциональная составляющая. Поэтому героями мульткаста стали известные радиоперсонажи – Веснушка и Кипятоша, за увлекательными приключениями которых дети с удовольствием следят в эфире и подкастах Детского радио, а теперь могут наблюдать и в анимационном формате. «Детское радио лидирует в сегменте подкастов для юной аудитории. Наши выпуски пользуются большой популярностью и в среднем ежемесячно собирают более 50 млн запусков. Это не только повод для гордости, но и стимул двигаться вперед, каждый раз придумывать что-то новое и классное», – добавила руководитель диджитал-проектов ГПМ Радио Анна Бойко.

Инновационный для рынка продукт разработан совместно с «ГПМ Цифровые Инновации». «Медийный рынок уже готов к применению генеративных технологий при создании контента. И речь идет не только об итоговом результате, но и о сокращении внутренних затрат самого процесса производства. Мы рады, что наше движение в этом направлении положительно оценивается профессиональным сообществом», – отметил генеральный директор «ГПМ Цифровые инновации» Дмитрий Чуркин.

Церемония вручения «Премии Рунета 2024» состоялась 9 декабря в Третьяковской галерее, прямая трансляция велась на одноименном канале в RUTUBE. В этом году мероприятие было посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. Конкурс организован РАЭК при финансовой поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Детское радио в составе ГПМ Радио, RUTUBE и «ГПМ Цифровые Инновации» входят в «Газпром-Медиа Холдинг».

Предыдущая статья
Памятную доску Валерию Владимировичу Попенченко открыли в спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана
Следующая статья
ГПМ Радио вручен спецприз «Премии Рунета 2024» за видеопроект «Человек дела»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru