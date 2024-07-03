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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUДля форума «Российская креативная неделя» провел опрос, посвященный креативным индустриям

Для форума «Российская креативная неделя» провел опрос, посвященный креативным индустриям

editor
By editor
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креативные-индустрии

В июне Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорейшего принятия законодательной базы для развития креативного сектора экономики. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co совместно с фестивалем-форумом «Российская креативная неделя», который стартует завтра в Москве, спросили у интернет-пользователей, считают ли они творческие профессии важными и какие навыки необходимы для достижения успеха в них. 

В широком смысле креативные индустрии – это сектор экономики, который основывается на интеллектуальной деятельности и индивидуальном творчестве. 39% опрошенных россиян знакомы с таким определением, ещё 18% предположили близкие по смыслу фразы. Остальные (43%) не интересуются данной отраслью. 

Почти четверть россиян (23%) заявили, что работают в креативных индустриях. Из них 4% – в сфере визуального контента (ТВ, кино, сериалы, создание контента), 3% – в медиа, 3% – в архитектуре/урбанистике, 2% -– в изобразительном искусстве, 2% – в музыке, 2% – в искусстве (музеи, выставки, галереи), 7% – в смежных сферах. Остальные (77%) не относят свою профессию к этому сектору экономики.

Из тех, кто сейчас не работает в творческих профессиях, 21% выразили желание попробовать в будущем. 32% это скорее неинтересно, 47% затруднились ответить и готовы решить позже. 

Среди главных качеств профессионала в креативных индустриях участники опроса назвали творческое начало (30%), уверенность (20%), стрессоустойчивость (14%), насмотренность (10%), коммуникабельность (10%), перфекционизм (9%) и тайм-менеджмент (7%). 

О принятии нормативной базы для развития креативных индустрий знают 34% (18% просто следят, 16% в курсе всех подробностей). Остальные (66%) не интересуются нововведениями в сфере.

Респонденты поделились мнением, влияет ли творческий сектор на развитие их городов. 24% жителей Москвы считают, что креативные индустрии играют важную роль, в то время как 17% придерживаются противоположного мнения. Среди респондентов из Санкт-Петербурга 9% согласны со значимостью этого сектора экономики, а 2% – нет. 17% жителей других регионов считают его важным, а 31% – нет.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 июня 2024 года, охват составил 12 020 интернет-пользователей, среди которых 14% в возрасте 18-24 года, 25% – 25-34 года, 36% – 35-49 лет, 25% – старше 50 лет.

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