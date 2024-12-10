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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПобедителей и финалистов «Большого Дальневосточного квеста – 2024» наградили в Москве

Победителей и финалистов «Большого Дальневосточного квеста – 2024» наградили в Москве

editor
By editor
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большой дальневосточный квест

В борьбе за главные призы – путевки на двоих в регионы ДФО – в этом году приняли участие 4,5 тысячи человек.

Победителей «Большого Дальневосточного квеста» (12+) чествовали 6 декабря в Москве в Российском фонде культуры (велась онлайн-трансляция церемонии). В финал конкурса вышли 27 участников, девять из которых получили главные призы — бесплатные путевки на двоих в регионы Дальнего Востока.

Список победителей «Большого Дальневосточного квеста — 2024»:

  • Наталья Труфанова — путевка на двоих в Амурскую область;
  • Юрий Зыков — путевка на двоих в Забайкальский край;
  • Софья Бузова — путевка на двоих в Камчатский край;
  • Максим Самохин — путевка на двоих в Магаданскую область;
  • Дмитрий Капранов — путевка на двоих в Приморский край;
  • Анастасия Троицкая — путевка на двоих в Республику Бурятия;
  • Анна Гаврилова — путевка на двоих в Республику Саха (Якутия);
  • Максим Капранов — путевка на двоих в Сахалинскую область;
  • Ольга Бузова — путевка на двоих в Хабаровский край.

Напомним, что конкурс «Большой Дальневосточный квест» проходил в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» (6+). Квест включал в себя несколько этапов с заданиями и испытаниями, связанными с регионами Дальнего Востока.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» — проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Механика квеста состояла из выполнения на сайте различных заданий quest.ddv.moscow в девяти локациях, связанными со следующими дальневосточными регионами: Амурская область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край.

2 декабря были определены девять победителей из 27 финалистов. Победители выиграли путевки на двоих в каждый из перечисленных регионов. Все финалисты, а также 100 человек, которые набрали больше всего баллов за квест, но не прошли в финальный этап, в качестве наград получили пакеты с интересной сувенирной продукцией от регионов.

Отметим также, что в 2024 году в «Большом Дальневосточном квесте» приняли участие 4 422 человека, что на 1 364 человека больше, чем в прошлом году.

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