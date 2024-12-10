Победителей и финалистов «Большого Дальневосточного квеста – 2024» наградили в Москве

В борьбе за главные призы – путевки на двоих в регионы ДФО – в этом году приняли участие 4,5 тысячи человек.

Победителей «Большого Дальневосточного квеста» (12+) чествовали 6 декабря в Москве в Российском фонде культуры (велась онлайн-трансляция церемонии). В финал конкурса вышли 27 участников, девять из которых получили главные призы — бесплатные путевки на двоих в регионы Дальнего Востока.

Список победителей «Большого Дальневосточного квеста — 2024»:

Наталья Труфанова — путевка на двоих в Амурскую область;

Юрий Зыков — путевка на двоих в Забайкальский край;

Софья Бузова — путевка на двоих в Камчатский край;

Максим Самохин — путевка на двоих в Магаданскую область;

Дмитрий Капранов — путевка на двоих в Приморский край;

Анастасия Троицкая — путевка на двоих в Республику Бурятия;

Анна Гаврилова — путевка на двоих в Республику Саха (Якутия);

Максим Капранов — путевка на двоих в Сахалинскую область;

Ольга Бузова — путевка на двоих в Хабаровский край.

Напомним, что конкурс «Большой Дальневосточный квест» проходил в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» (6+). Квест включал в себя несколько этапов с заданиями и испытаниями, связанными с регионами Дальнего Востока.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» — проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Механика квеста состояла из выполнения на сайте различных заданий quest.ddv.moscow в девяти локациях, связанными со следующими дальневосточными регионами: Амурская область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край.

2 декабря были определены девять победителей из 27 финалистов. Победители выиграли путевки на двоих в каждый из перечисленных регионов. Все финалисты, а также 100 человек, которые набрали больше всего баллов за квест, но не прошли в финальный этап, в качестве наград получили пакеты с интересной сувенирной продукцией от регионов.

Отметим также, что в 2024 году в «Большом Дальневосточном квесте» приняли участие 4 422 человека, что на 1 364 человека больше, чем в прошлом году.