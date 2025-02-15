Бурак Озчивит сбивает Марину с толку в новом эпизоде скетчкома «Я к тебе надолго»

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера нового эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго». Третья серия проекта расскажет о том, почему Бурак решил скрывать Марину от своих друзей и родных. Даже на этот небольшой кризис герои смогут взглянуть под неожиданным углом — и обязательно найдут решение вместе.

Четвертый эпизод сериала «Я к тебе надолго» покажет, как Бурак и Марина вместе научатся готовить традиционные русские блины.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством «Я к тебе надолго» занимается BAR Production. Режиссером выступает Карен Захаров, авторами сценария стали Мария Богданова и Дарья Сойфер.