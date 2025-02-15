Ради съемок в фильме «Иван Семенов. Полный каяк!» Леон Кемстач постарел на 20 лет

Именно в таком виде — с бородой и усами — он предстал перед журналистами на пресс-конференции, посвященной съемкам картины в Перми.

«В этом фильме я выступаю в роли соперника главного героя. Мой персонаж дерзкий, смелый, где-то даже нахальный и самоуверенный. И понятно, что Семенов в своих фантазиях представляет меня более взрослым и успешным», — рассказывает только что вышедший со съемочной площадки Леон Кемстач.

По словам режиссера третьей части фильма Кирилла Седухина, снимать кино про подростков – тот еще вызов: «Подростковый возраст – самый сложный и в то же время самый интересный, как в жизни, так и в драматургии. Их фантазии – гипертрофированные, а поступки, на первый взгляд, не поддаются логике. Их волнует всё: любовь, соперничество, поиск своего места в мире. Наш новый фильм поднимает как раз эти темы».

А вот актер Роман Погорелов, который играет Ивана Семенова, заявил, что был даже рад, что у него появился такой сильный конкурент в лице Леона. «По сценарию мы соревнуемся с ним в разных командах. Он профессионал, а я со своими друзьями как обычно всё делаю, как получится (смеется). Но и тема спорта мне тоже близка. В жизни я профессионально занимаюсь футболом, и мне с каждым годом становится всё сложнее разрываться между спортом и кино. Честно говоря, я даже хотел отказаться от съемок в третьей части фильма, потому что меня никак не отпускали с тренировок», — признался Роман.

Жанр третьей и заключительной части кинотрилогии «Иван Семенов. Полный каяк!» — подростковая спортивная комедия. «Подростки – это энергия! – рассказывает Кирилл Седухин – И вот эту энергию нам захотелось показать в спорте. Но не в обычном виде спорта, а в сноукаякинге, который начинался как фановый, а со временем перерос в профессиональный. Показать его красоту, скорость и динамику – непростая задача. Это, в первую очередь, экшн съемки с привлечением профессиональных спортсменов и каскадеров, которые будут выполнять завораживающие трюки на экране».

Режиссер отметил, что в характере главного героя заложена огромная любовь к жизни. И все, что он делает на протяжении трех картин – от балагурства в школе до участия в экстремальных соревнованиях — неизменно приносит и ему, и зрителю счастье.

А вот на вопрос журналистов, чем же закончится история про Ивана Семенова, ответила актриса Софья Грузенко. «Сначала у меня была какая-то уверенность в том, что в конце моя героиня Танечка все-таки останется с тем, с кем должна быть. Но не всегда бывает так, как того хочет зритель», — намекнула на неожиданную развязку трилогии актриса.