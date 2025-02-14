Пока «Ералаш» отдыхает…

На Первой национальной платформе детско-юношеского контента КИНОСФЕРУМ.РФ состоялась премьера современного юмористического киножурнала «ВыКРУТасы» от создателя «Ералаша» Аллы Суриковой.



Юмористический киножурнал «ВыКРУТасы» – это сборник короткометражных зарисовок, снятых школьниками вместе с кинонаставниками из АНО «Центр развития киноиндустрии “Киностудия имени Кира Булычева”» в рамках образовательно-производственного проекта «ТЫ — КАДР» в Артеке.



Эльбор Чернов, президент АНО «Центр развития киноиндустрии “Киностудия имени Кира Булычева”»:



«Главная задача формата “ВыКРУТасы” — это положительные запоминающиеся примеры для подростков, которые проявляют смекалку и находчивость в современных жизненных обстоятельствах. Проект призван сконвертировать негативное поведение в позитивное и обогатить школьников идеями применения креатива в мирном русле. Ключевая концепция — win win, когда главный герой и обстоятельства приходят к выигрышной ситуации.

В этом проекте мы старались никого не обижать и не унижать, а показать, что русская смекалка никуда не исчезла и уже сейчас активно применяется нашими героями».

Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер АНО «Центр развития киноиндустрии “Киностудия имени Кира Булычева”»:

«ВыКРУТасы — оригинальный формат! Давно страна не видела интересные и смешные короткие детские истории. Мне кажется, у нас получилось, потому что прежде чем “ВыКРУТасы” выйдут на широкого зрителя, они проходят тщательную приемку у детей “Артека”.

Самое сложное — это юмор современных детей, точнее определение смешно-не смешно. Но поскольку производителями и авторами являются сами дети, нам в этом плане легче».



Главные герои сюжетов – современные дети, способные выкрутиться из самых разных ситуаций, благодаря своей смекалке и настойчивости. Авторы историй – артековцы – разрабатывали идеи, писали сценарии, распределяли роли и воплощали задуманное под руководством опытных наставников.

Сергей Федоров, исполнитель роли Вовочки:

«Снимали мы все это дело в “Артеке”. Было тепло, солнечно, море рядом и Вовочка. Мы даже побывали в самом настоящем кабинете директора “Артека”. Помимо ребят, которые были в “Артеке”, снимались еще работники “Артека”: педагоги и вожатые.

На съемках киножурнала “ВыКРУТасы” вообще в целом было весело, потому что “ВыКРУТасы” сами по себе юмористический проект и сценарий прикольный. Вовочка — это обычный пацан со своими приколами. И он очень хорошо может решать взрослые проблемы, которые даже сами взрослые не могут решить. Со своим подходом, конечно, но, все равно, решает».

Автором идеи и вдохновителем юмористического киножурнала «ВыКРУТасы» стала легендарный режиссер Алла Ильинична Сурикова, которая в 70-х годах прошлого века придумала детский юмористический киножурнал «Ералаш».



Алла Сурикова, сценарист, кинорежиссер, Народная артистка РФ:



«Возраст подростка — это возраст слома, отрицания, ненависти к догме. Как добраться до них, как научить их добру, любви, взаимопомощи, дружбе? Я думаю, что в этом смысле кино очень важно. Поэтому пока “Ералаш”, который я создала, отдыхает, я придумала киножурнал “ВыКРУТасы”.

Я рада, что “ВыКРУТасы” выйдут на платформе КИНОСФЕРУМ.РФ, потому что это платформа активно занимается популяризацией именно подросткового контента. Это очень нужная и важная платформа. Призываю всех помочь и поддержать их. Я, как кинорежиссер, который давно и достаточно активно занимается детской и подростковой аудиторией, знаю, как важно и как сложно найти ключ к этим непослушным, непоседливым, отрицающим все ребятам».

В проекте «ВыКРУТасы» — 16 серий, все они сняты в МДЦ «Артек» с участием детей, которые активно работали вместе со взрослыми над идеями сценариев, играли главные и второстепенные роли, были в составе съемочной группы.