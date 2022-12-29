«Быть»: Компания «НМГ Кинопрокат» и киностудия «Илья Муромец» представили постер и трейлер к приключенческой комедии

Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа и киностудия «Илья Муромец» представили постер и трейлер к новому фильму «Быть», старт российского проката которого запланирован на 9 февраля 2023 года. Картина произведена при поддержке Госкорпорации «Ростех».

Комедийный фильм «Быть» режиссёра Александра Ковтунца рассказывает о выросшем без родителей молодом рэпере Илье, который отчаянно рвётся на вершины чартов! Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023го отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем, или не быть теперь зависит только от него…

«Фильм «Быть» затрагивает темы, которые очень сильно волнуют лично меня. Я считаю, если кинематографист создаёт кино, будь то сценарист, актер, режиссер, он должен рассказать о том, без чего не может жить, - комментирует режиссер-постановщик, соавтор сценария и исполнитель одной из ролей фильма Александр Ковтунец, — Это семейное кино о каждом из нас, о том, что мы должны уметь жить, радоваться, любить, прощать и быть. При этом фильм получился легким, семейным, с большим количеством приключений, юмора, трюков, использованием современных технологий. И я надеюсь, что 9 февраля многие придут в кинотеатр со своими родными и близкими на фильм «Быть», чтобы отдохнуть и что-то интересное для себя и своей семьи почерпнуть».

Помимо увлекательных сюжетных линий, картина представит зрителям множество ярких героев, важную роль в создании которых сыграло профессиональное мастерство популярных актёров: Олег Гаас, Фёдор Добронравов, Владимир Сычев, Роман Курцын, Иван Охлобыстин, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин и др.

«Этот фильм ценен тем, что он рассказывает о наших детях, молодёжи: талантливых, не всегда понятных, сложных, иногда заблудившихся, очень разных, - отметил Народный артист РФ Фёдор Добронравов, - И благодаря фильму «Быть» у них есть шанс не совершать многих ошибок старшего поколения. А слова совесть, честь, дружба, любовь, семья – не будут для них странными и чуждыми».

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