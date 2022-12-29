Okko представляет новогодний детский кинодайджест

Онлайн-кинотеатр Okko представляет новогоднюю коллекцию детского контента. В подборку «Мультфильмы. Новогодние серии» вошли новогодние выпуски мультфильмов «Енотки», «Простоквашино», «Музыкальный патруль», «Крутиксы», «Монсики», «Спорт Тоша», «Мартышкины», «Новогодние волшебности» и другие любимые зрителями мультфильмы. Также с 7 января Okko покажет онлайн-премьеру полнометражного анимационного фильма «Чинк: Хвостатый детектив».

Уже доступен в Okko праздничный эпизод анимационного мюзикла «Енотки». Мультсериал рассказывает о семерых маленьких енотках, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Серия «Ёлка» из нового сезона «Первые слова» представит аудитории историю о том, как герои потеряли новогоднюю ёлку, и каждая енотка решает сделать собственную ёлку самостоятельно. В новогодней серии «Еноток» прозвучит композиция на стихи знаменитого поэта-песенника Ильи Резника в исполнении детского ансамбля «Маленькая страна».

Детскую аудиторию онлайн-кинотеатра ждет настоящий подарок – мультфильм про любимую многими игрушку. По сюжету у самого обычного молодого программиста живет совершенно необычный кот Басик. Он наделен сверхъестественным интеллектом, впрочем, это никого не удивляет. И очень зря! Ведь Басик действительно удивительный кот. Он умный, сдержанный, заботливый и к тому же настоящий джентльмен. Его забавные приключения и хитроумные проделки удивят и позабавят не только хозяина, но и маленьких зрителей.

С 25 декабря в Okko доступна премьера короткометражного мультфильма «Новогодние волшебности». Лента вдохновлена серией мультфильмов сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого «Самый маленький гном», созданных в 1977- 1983 гг. В центре сюжета – Гномик Вася, который в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Тут же происходит неожиданное событие: Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, однако вредный Волк похищает его волшебную удочку. Зрителям предстоит узнать, успеет ли Вася помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы все новогодние мечты непременно сбылись. Заглавную песню нового мультфильма спел дуэт популярных артистов – Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

В новогодней серии «Одни дома» мультсериала «Простоквашино» прозвучит песня в исполнении Люси Чеботиной. Праздничная серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Okko, который является сопродюсером проекта с третьего сезона. По сюжету серии «Одни дома» самые маленькие героини Вера Павловна и Тама-Тама не хотят уезжать в город, пока не достроят снежную крепость. Девочки сбегают от взрослых и остаются одни дома под Новый Год в Простоквашино.

Готовятся к главному празднику и семейство «Мартышкиных». Дети на новогоднем празднике ждут Деда Мороза: ставят камеру и ловушки, чтобы его не пропустить. Но в итоге в ловушки попадаются родители. Пока взрослые восстанавливают дом, Малышка встречает настоящего Деда Мороза и узнает его секрет.

2 января в сервисе появится новогодняя серия мультфильма «Музыкальный патруль» под названием «Мечты». На кануне Нового года юные волшебницы загадывают желания и записывают их в волшебных свитках. И только Снежка ничего не пишет. Почему? - Она просто замечталась! А о чём мечтает Снегурочка, зрители узнают из ее песни.

C 7 января в Okko будет эксклюзивно доступен оригинальный приключенческий фильм «Чинк: Хвостатый детектив». Мультфильм основан на мультвселенной сериала «Тайны медовой долины», в создании которого приняла участие известная российская писательница Дарья Донцова. Помимо увлекательного сюжета «Чинк: хвостатый детектив» представит зрителю множество харизматичных образов, ключевую роль в создании которых сыграло профессиональное мастерство популярных артистов, озвучивших главных героев: Александра Олешко, Яна Цапника, Эвелины Бледанс, Бориса Смолкина, Мирославы Карпович и многих других.

Подписчики Okko смогут увидеть эти и другие фильмы в безопасном пространстве обновлённого мультипрофиля, ограждающего детей от взрослого контента и случайных покупок.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.