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ДомойLIFESTYLE«Быть подкаблучником – это единственная возможность мужчины быть счастливым!» © Анфиса Чехова

«Быть подкаблучником – это единственная возможность мужчины быть счастливым!» © Анфиса Чехова

editor
By editor
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эвелина бледанс и анфиса чехова
Фото © пресс-служба ТВ-3

На ТВ-3 стартовал долгожданный новый сезон кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» — на этот раз под знаком романтики. В новом сезоне ведущая и автор проекта Анфиса Чехова приглашает зрителей поговорить о самом главном — о любви.

Если раньше герои шоу вспоминали своё детство и делились семейными рецептами, то теперь программа становится по-настоящему взрослой: в центре внимания — отношения, чувства, признания, неловкие свидания и секреты долгого семейного счастья. Вместе со звёздными гостями Анфиса ищет ответы на вечные вопросы: что такое настоящее чувство, ради каких поступков мы готовы пойти на всё, и можно ли сохранить любовь спустя десятилетия? Неизменным остаётся только одно — любимые блюда, приготовленные с душой. В числе гостей нового сезона: Игорь Чехов, Саша Стоун, Анна Хилькевич, Александр Толмацкий, Александра Савельева, а также спутник жизни самой ведущей — Александр Златопольский.

Первой гостьей сезона станет ведущая Эвелина Бледанс, которая сразу признается: главное блюдо, которое ассоциируется у нее с любовью – это картошечка с салатиком.

Анфиса и Эвелина поговорят о редфлагах и еде на свиданиях, и о том, как слиться с неудачного рандеву. А также вспомнят первую любовь, первые браки и своих сталкеров, с которыми им пришлось столкнуться за долгую карьеру. Во время готовки Бледанс и Чехова выяснят, какие мужские поступки и качества они считают самыми главными.

«Утром поцеловать свою возлюбленную – это очень важно. Мой папа каждое утро так делал и говорил много комплиментов моей маме. Мужчины часто думают, что медийным девушкам и так говорят много комплиментов. Но каждый комплимент добавляет нам радости, от этого даже становится лучше кожа и растет грудь!», – говорит Эвелина Бледанс.

«Главное качество мужчины – это доброта. Хотя сейчас коучи говорят, что мужчины должны быть с женщинами строже и грубее, потому что на добрых ездят. Но что вам, шеи жалко, что ли? Я вообще считаю, что быть подкаблучником – это единственная возможность мужчины быть счастливым!», – рассказывает Анфиса Чехова.

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