OPUS UNIVERSUM. Юбилеи восьмого сезона

Восьмой концертный сезон музыкального проекта OPUS UNIVERSUM близится к завершению. Финальные программы цикла стали юбилейными приношениями как композиторам, так и сочинениям.

17 ноября в Органном зале Культурно-просветительского центре «Дубровицы» (Подольск) состоялся концерт Олеси Кравченко «Великие органные традиции: И.С. Бах и Ф. Мендельсон» – программа, приуроченная к юбилейному году Феликса Мендельсона и устремленная в Год Иоганна Себастьяна Баха. Финальная программа восьмого сезона OPUS UNIVERSUM (4 декабря 2024, 19.00) в Зале Шнитке Московского Международного Дома Музыки приурочена к 90-летию со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке. Камерный вечер в Усадьбе Васильчиковых, расположившийся в концепции сезона между упомянутых программ, был посвящен юбилеям сочинений. Об этом вечере, состоявшемся 28 ноября в Усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской, мы расскажем в деталях.

В камерной программе «2024:300.200.100.1» переплелось множество эпох, идей и мыслей; в программе были объединены редкости из сокровищницы мирового музыкального искусства и премьера сочинения, вышедшего из-под пера композитора менее четырех месяцев назад. Связующие нити вели от этой программы к традициям салона семьи Васильчиковых, открывающего мир искусства и вдохновляющего атмосферой высокого творчества, неизменно господствовавшей там. Музыкальная история этой усадьбы берет свое начало от XIX века; литературно-музыкальные встречи салона посещал цвет русской культуры — Н. Гоголь, Ф. Тютчев, М. Щепкин, И. Айвазовский, и многие другие. Созвучной этому пространству является и тема возрождения дома.

В первом отделении концерта в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Янчишиной (скрипка), Сергея Полтавского (альт) и Елены Тарасовой (фортепиано) аудитория концерта открывала для себя сочинения Ж.-Ф. Рамо, Ф. Шуберта, Э. Блоха, каждое из которых отмечает в этом году свой юбилей. В 2024 году исполнилось 300 лет с момента создания Жаном-Филиппом Рамо Сюиты D-dur для клавира; пьеса из этой сюиты открыла программу. В ноябре 1824 года – ровно двести лет назад! – Ф. Шубертом создана соната «Арпеджионе», ставшая одним из первых сочинений, написанных для инструмента, изобретенного венским мастером И. Штауфером годом ранее. 100-летие существования в сокровищнице мирового музыкального искусства отметила Соната no. 2 для скрипки и фортепиано Э. Блоха, именуемая «Мистической поэмой»; сочинение редко встречается в российских концертных программах. Участники первого отделения концерта Анна Янчишина и Сергей Полтавский ответили на наши вопросы.

– Анна, в рамках восьмой программы OPUS UNIVERSUM Вы открывали слушателям музыку Эрнеста Блоха в год столетия его Второй скрипичной сонаты. Расскажите о своих открытиях в процессе знакомства с этой музыкой. Почему важно ее услышать?

– Это совершенно потрясающее сочинение, полностью оправдывающее своё название «Мистическая поэма». Невероятной красоты лирические темы, разнообразие красок и звучаний — от простых и проникновенных до насыщенных и страстных. Мне кажется, в этой сонате сокрыт отдельный мир и своя вселенная. Именно поэтому просто необходимо познакомиться с этой удивительной музыкой.

– Почему прекрасная музыка не всегда находит свой путь к аудитории? И что, на Ваш взгляд, помешало этой сонате прочно войти в камерный репертуар?

– На мой взгляд, прекрасная музыка всегда находит путь к своей аудитории, просто не всегда сразу и не всегда к массовой аудитории. Прочно в камерный — и не только камерный! — репертуар чаще входят сочинения более яркие. Сочинения, подобные Второй сонате Блоха, обычно входят в репертуар благодаря тем или иным исполнителям — как И.С. Баха мы имеем удовольствие играть и слушать повсеместно благодаря Ф. Мендельсону, сочинения Б. Бартока входили в скрипичный репертуар благодаря Й. Сигети, струнные квартеты Д. Шостаковича — благодаря Квартету имени Бетховена… Иногда это дело случая.

– «Его Величество случай», решающий судьбу великих сочинений, кажется, был необыкновенно благосклонен к шедевру Франца Шуберта – за двести лет своего существования соната «Арпеджионе» прочно вошла в репертуар исполнителей. Сложились разные инструментальные версии – для виолончели с оркестром или фортепиано, для скрипки и гитары, для альта с оркестром или фортепиано; есть версии для кларнетового квинтета, для флейты, для саксофона и фортепиано и даже для эуфониума в дуэте с роялем. Думаю, в каждом случае это – совершенно разная музыка, но всегда желанная и всегда узнаваемая. Но все же, как мало сочинений гениального Шуберта, ставших известными широкому кругу слушателей. Сергей, как Вы думаете, почему?

– Гениальность, к сожалению, не является условием широкой популярности. Шуберт оперирует слишком тонкими материями. Да и, честно говоря, максимально широкому слушателю даже от Баха и Бетховена долетает буквально несколько сочинений.

– С какими сочинениями из наследия Шуберта Вы посоветуете познакомиться широкому кругу слушателей в первую очередь?

– Я бы советовал струнный квартет «Смерть и Девушка», струнный квинтет с двумя виолончелями, вокальный цикл «Зимний путь», и, конечно же, сонату «Арпеджионе». Второе отделение программы открылось показом документального видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», о котором мы неоднократно рассказывали нашим читателям. Центральной темой проекта «Возвращение Дома» стала уникальная история усадьбы великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка» и история подвига школьного учителя Александра Ермакова, возродившего своим полувековым трудом утраченный Дом Рахманинова.

– Иван, мы беседовали с Вами в дни онлайн-премьеры видеопроекта «Возвращение Дома». С тех пор прошло почти четыре месяца, наполненных событиями. История офлайн-показов «Возвращения Дома» началась в Москве в кинотеатре КАРО «Октябрь», продолжилась в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка», затем в Петербурге, вновь в Ивановке в рамках Вашей ретроспективы, вновь в Москве. Проект продолжают смотреть онлайн на видеоплатформах. Что скажет автор фильма спустя четыре насыщенных месяца после премьеры?

– Для меня это большая и действительно очень важная работа, которую, конечно же, мы будем продолжать.

В финале программы прозвучала московская премьера опуса современного композитора Андрея Микиты; исполнение было приурочено к первому году существования сочинения – произведению на момент московской премьеры исполнилось четыре месяца. Пьеса «Возрождение Дома. Рапсодия на тему сирени» посвящена подвижнику Александру Ермакову, возродившему усадьбу С.В. Рахманинова «Ивановка», и отражает историю усадьбы. Сочинение прозвучало в исполнении Елены Тарасовой. Пока нам не удалось побеседовать с Еленой – по сложившейся традиции она не общается с прессой в течение проекта, но мы надеемся на диалог по окончании восьмого сезона OPUS UNIVERSUM. До завершения сезона остаются мгновения. 4 декабря в Московском Международном Доме Музыки звучит финальная программа цикла – концерт-перформанс о добре и зле, о тьме и свете, приуроченный к 90-летию Альфреда Шнитке.

Фоторепортаж – Денис РЫЛОВ