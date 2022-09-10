Cellissimo: Александр Рудин и Эмин Мартиросян в Московской консерватории

14 сентября в рамках абонемента Cellissimo в малом зале Московской консерватории выступят два выдающихся музыканта, давние сценические партнеры: Александр Рудин (виолончель) и Эмин Мартиросян (фортепиано). Дуэт исполнит Вторую сонату фа мажор Брамса и Вторую сонату ре минор Шумана, а также – фортепианные Вариации на тему Шумана Брамса (в 4 руки).

В программах Александра Рудина и Эмина Мартиросяна всегда есть что-то необычное, интересное, какие-то «изюминки», «артефакты»: на их концерты приходят, чтобы расширить горизонты и услышать настоящее исполнительское искусство. В одном из интервью Александр Рудин признался, что самая ценная музыка для него, «которая заставляет испытывать чувство печали. Человек с концерта должен уходить со светлой грустью… Мир стал таким маленьким, таким хрупким, мы же знаем, что земной шар совсем крошечный. Мне кажется, мы должны быть сейчас очень осторожны (мы — те, кто производит шумы и вообще так называемые продукты культуры), чтобы не допортить то, что уже основательно испорчено».

Программа: И. Брамс Вариации на тему Р. Шумана для фортепиано в 4 руки, соч. 23; Соната №2 для виолончели и фортепиано фа мажор, соч. 99; Р. Шуман Соната №2 для скрипки и фортепиано ре минор, соч. 121 (переложение для виолончели и фортепиано).

Начало в 19:00.

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