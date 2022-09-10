Камерный оркестр «Fiori Musicali» выступит в Московской консерватории

В рамках традиционного сентябрьского фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» 13 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории выступят oркестр «Fiori Musicali» (художественный руководитель и дирижер – Климентий Катенин), а также солисты – лауреаты международных конкурсов, известные вундеркинды, обладатели премии «Золотой Щелкунчик» XIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Мария Артеева (скрипка) и Эрик Мирзоян (кларнет).

Оркестр «Fiori Musicali» был основан в конце 2020 года дирижёром Климентием Катениным. В состав оркестра вошли студенты лучших музыкальных учебных заведений Москвы (Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Центральной музыкальной школы при МГК, Академического музыкального училища при МГК, МССМШ имени Гнесиных), талантливые и перспективные музыканты нашего времени. За небольшое время существования коллектив успел зарекомендовать себя как высокопрофессиональный оркестр, вбирающий в себя лучшие традиции прошлого и тенденции современности и, в то же время, предлагающий свои, оригинальные концепции исполняемых произведений, став постоянным участником различных фестивалей лучших концертных площадок Москвы.

В программе вечера прозвучат сочинения композиторов эпохи венского классицизма В.А. Моцарта (Увертюра к опере «Così fan tutte», KV 588; Adagio из Концерта для кларнета с оркестром, KV 622; Концерт №3 для скрипки с оркестром соль мажор, KV 216) и Л. ван Бетховена: (Романс №2 для скрипки с оркестром фа мажор, соч. 50; Симфония №1 до мажор, соч. 21).

Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.