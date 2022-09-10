Галерея Люмьер представит трёх фотографов из США на ярмарке Cosmoscow 2022

Галерея Люмьер примет участие в международной ярмарке COSMOSCOW 2022 и представит работы трёх американских фотографов. Каждый из заявленных авторов является ярким представителем своего жанра и работает с Галереей на территории России на основе актуальных международных соглашений.

Мелвин Соколски, «Big Chair and Table», 1963. (Архивная пигментная печать, 119 х 91 см, тираж 25). Courtesy Lumiere Gallery X Melvin Sokolsky

В экспозицию Галереи Люмьер войдут четыре новые работы молодой звезды арт и fashion-фотографии Роба Вудкокса, чьё творчество уже известно коллекционерам и публике по успешным выставочным проектам в 2020 году. Грег Горман будет представлен серией работ, вошедших в его последнюю ретроспективу в Лос-Анжелесе и переданных в Москву специально для ярмарки. Последний в тираже крупноформатный авторский отпечаток «Грейс Джонс в шляпе. Лос-Анджелес» (1991), 106 х 85 см, станет эффектным акцентом в экспозиции его работ.

Отдельного внимания заслуживает легенда fashion-фотографии Мелвин Соколски и его работы, созданные для журнала Harper’s Bazaar, включая знаменитую серию «Bubbles» (1963) с парящими в прозрачных сферах моделями, чудом оставшуюся в России после закрытия границ.

Галерея Люмьер является эксклюзивным представителем ключевых западных фотографов на территории РФ. В рамках стенда Галереи на ярмарке COSMOSCOW в 2022 году экспонируются уникальные работы ограниченного тиража, чьи номера подходят к концу. Наша главная цель — предложить российским коллекционерам уникальную возможность знакомства с работами лидирующих фотографов мирового арт-рынка в локальном контексте, здесь и сейчас на территории РФ.

COSMOSCOW, выставочный комплекс Гостиный Двор Стенд Галереи Люмьер: D8

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