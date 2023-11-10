Cериал «Витязи» вошел в ТОП-5 федерального эфира

Уникальная историческая новинка Пятого канала «Витязи» вошла в пятерку лучших проектов у базовой аудитории старше 18 лет. Роли древнерусских спецназовцев исполнили актеры Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин.

События сериала происходят на Руси в XIII веке. Отряд славных новгородских витязей становится жертвой предателя и попадает в засаду. За провал миссии новгородский посадник отстраняет их от службы и изгоняет из Великого Новгорода. Воевода Белогор поселяется в остроге и возвращается к мирному занятию своих предков – древоделию. Варун уходит в леса. Единственный его друг и собеседник – волк по кличке Зыр. Самый молодой из витязей – Агафон – сменил оружие на чарку медовухи. Неизменным остается одно – стремление помогать простому народу и защищать родину от врагов.

Дмитрий Петрухин, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

- Я не сомневаюсь, что Агафон навсегда останется чутким к чужой беде. Даже если обзаведется женой, детьми, он по первому зову пойдет защищать свою избу, семью, село и, естественно, родную землю.

Так и произошло. За восемь премьерных серий главные герои прошли через множество сюжетных перипетий: вызволяли девушек, которых похищали иноземцы, сражались с лиходеями и разбойниками. Главной миссией стало спасение посадника, который пять лет назад отказался от своих верных воинов.

Олег Малышев, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

- Сам смотрел наш сериал от первой до последней минуты, а потом еще пол ночи принимал сообщения и звонки. Друзья и знакомые делились впечатлениями о фильме, восхищались костюмами, доспехами, оружием и необычными локациями, где проходили съемки. Все сопереживали героям, удивлялись совершенно фантастическому финалу.

Сюжетные линии, действительно, держали зрителей в напряжении до самого конца. А развязка оказалась совершенно непредсказуемой. Ни зрители, ни новгородский посадник не ожидали отказа главных героев от лестного и престижного предложения.

Алан Томаев, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

– Мне кажется, это очень удачная сценарная находка. Осталась некоторая недосказанность, которая дает возможность зрителю подумать, попробовать найти ответ на вопрос, почему герои так поступили. Ставить точку на вдохе в настоящее время могут далеко не все создатели фильмов.