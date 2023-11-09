В Ярославле завершились съёмки сериала «Грабитель», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ЧУК «Кинокомпания «ЯрСинема» по заказу АО «Телекомпания НТВ». Иронический детектив режиссера Дмитрия Коробкина рассказывает о московском опере, вынужденном играть роль ревизора, чтобы распутать преступление, в котором его обвиняют. Главную роль в картине исполнил популярный российский актёр театра и кино, звезда сериала «Невский» на НТВ Антон Васильев.

Сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полного разочарования в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который пришел с проверкой. Украдена «черная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Зёмы, а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «черную бухгалтерию», означает найти истинного преступника.

В ходе расследования Глебов, представляясь фининспектором, находит не один «скелет в шкафу» у владельцев сельхозпредприятий. С ним пытаются договориться, запугать, подставить, от него пытаются избавиться… Глебову приходится не только уходить от погони бандитов Зёмы и из западни коллег, которые идут по пятам, но и решать свои семейные проблемы, а также личные проблемы своих подозреваемых.

С поисками ему помогает хозяин ограбленного банка Борискин, у которого в этом деле свой интерес. Актер Дмитрий Колчин описывает своего персонажа: «Мой герой ведёт двойную жизнь. На первый взгляд, он хороший отец и трудолюбивый финансист, а на самом деле – не чурается работать с преступниками и нечистыми на руку людьми, за что и зарабатывает неплохие деньги. Меж двух огней он метался до начала событий, а с появлением в его жизни главного героя – уже меж трёх, четырёх, пяти огней. Всё очень рискованно, обстоятельства складываются так, что можно даже жизнь потерять».

Герои проходят вместе немало испытаний, Дмитрий Колчин так описывает динамику их взаимоотношений: «Два абсолютно полярных, неприятных друг другу человека с разными ценностями и жизненными позициями в силу обстоятельств сближаются, становятся друзьями. Жанровая комедия с элементами детектива и неожиданными поворотами, безусловно, привлечёт зрителя, но если говорить о послевкусии после просмотра, то этот сериал о том, как меняются люди, влияя друг на друга. Я бы в начале никогда не подумал, что всё может закончиться именно так».

Ярославль прекрасно подошёл для съёмок приключений двух очень непохожих людей в стремительно меняющихся обстоятельствах: город очень эклектичный, в нём есть исторические и ультрасовременные объекты, обычная жилая застройка и промышленные районы. К тому же он может похвастаться хорошо развитой киноинфраструктурой.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

Visited 1 times, 1 visit(s) today