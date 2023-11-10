В России выходит новый анимационный мультсериал «Мини-Мишки: Новые приключения»

Проект является спин-оффом популярного сериала «Ми-ми-мишки» и рассказывает о детстве любимых героев.

Сборник премьерных серий под названием «Мини-Мишки. Новые приключения» включает сразу семь серий анимационного проекта о приключениях маленьких Мини-Мишек: «Самый лучший хвост», «Пузырь», «Чудо-юдо», «Горка», «Надо подумать», «Подсолнух», «Секретик».

В центре сюжета — хорошо знакомые любознательные герои: Кеша, Тучка, Лисичка, крот Валя, еноты-близнецы Саня и Соня и цыплёнок Цыпа. Друзья живут в крохотном игрушечном городке, где всё выглядит нарядным и весёлым. В каждой серии герои выходят из своих игрушечных домиков, расположенных вокруг детской площадки, и с увлечением играют на ней. В процессе игры с ними происходят различные приключения. Так, им приходится решать возникающие проблемы: то Лисичка боится спуститься с горки, то Кеша решает поменять свой хвост, а Валя стесняется своего неумения танцевать. Хотя все эти проблемы детские, для наших героев они очень и очень серьёзные.

Эпизоды сериала смотрятся буквально на одном дыхании. Из каждой серии юные зрители узнают что-то полезное: зачем нужно делиться, как научиться справляться со своими эмоциями, налаживать отношения с окружающими и реагировать на вновь возникающие непонятные ситуации. Мультсериал порадует новыми образами всем известных персонажей, а ещё он станет незаменимым помощником и другом для малышей и их родителей.