ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АНИМАТИКА» В АРТЕКЕ

В период с 13 по 19 августа в Международном детском центре «Артек» прошел пятый фестиваль «Аниматика». В его рамках было показано 117 фильмов (из них 7 полнометражных картин и 13 сборников короткометражных фильмов), проведено 26 кинопоказов, 36 мастер-классов и 27 творческих встреч с известными режиссёрами и продюсерами ведущих анимационных студий России.

Фестивальной активностью были охвачены все 9 лагерей «Артека», количество зрителей на кинопоказах составило 3150 человек из 19 стран мира. Творческие мастерские «Аниматики» в 2022 году были посвящены общей теме 9 смены «Артека» «Под парусами мечты» — многообразию форм познавательного процесса, главными критериями которого являются эмоции, интерес, радость открытия мира и умение ставить цели на пути к своей мечте.

В рамках фестиваля 74 артековца из трёх отрядов лагеря «Янтарный», разделившись на 6 анимационных групп-студий, под руководством опытных педагогов создавали мультфильмы. Каждая студия, в которую вошли как победители последнего конкурса «Аниматики», награжденные путевками в Артек, так и дети, не имеющие опыта работы с анимационными проектами, представила законченный мультфильм на итоговом конкурсном показе. Профессиональное жюри, в которое вошли почетные гости фестиваля, присудило гран-при студии «Ежиши» с фильмом «Однажды…». Приз зрительских симпатий вручён по результатам общего голосования детей девятой смены «Артека». Награду получил фильм «За мечтой» студии «Чайка». Все мультфильмы можно посмотреть на платформе авторского кино МультАнима в разделе «сделаны детьми».

«Артек» – уникальное место, где многое происходит впервые. Здесь дети сами создают то, что хотят видеть, и фестиваль «Аниматика» как большая творческая мастерская также даёт им такую возможность. Совместно с мастерами анимации ребята со всей нашей страны смотрят новинки, реализуют свои творческие замыслы, пробуют себя в роли мультипликатора, режиссера, монтажёра или актера озвучивания. Уверен, достойный уровень итоговых работ юных создателей мультфильмов впечатлил даже профессионалов. Можно не сомневаться, что Страна Детства на долгие годы стала местом прописки детского фестиваля анимационного кино», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В течение фестиваля с детьми общались почетные гости фестиваля: режиссёр сериала и полнометражных фильмов «Смешарики», «Финник» Денис Чернов, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, режиссёр студии «Amikaya» и мультсериала «Про Миру и Гошу» Наталья Нилова, сценарист ГК «Рики» Татьяна Белова, режиссер студии «КиноАтис» Сергей Антонов, директор школы анимации WIZART Алексей Богатырев и другие. «Союзмультфильм» каждый год участвует в фестивале: для нас это важная площадка для диалога с молодым поколением, получения обратной связи», — отметила Юлия Осетинская. «Кроме того, мы можем в динамике наблюдать уровень подготовки конкурсантов, который растет из года в год. И что самое примечательное, среди участников множество самоучек, которые демонстрируют свой индивидуальный стиль и подход. Повышается интерес к индустрии, а это значит, что в перспективе ближайших лет мы можем рассчитывать на множество талантливых кадров и даже новых «звезд» мира анимации».

Во время фестиваля гости показали ребятам лучшие современные анимационные фильмы, делая акцент на премьерах. «Мне очень приятно стать частью этого фестиваля! Киностудия КиноАтис участвовала в программе с приключенческой картиной «Кощей. Похититель невест». Живое общение с юными зрителями после показов фильма каждый раз заряжало положительной энергией — дети с неподдельным интересом и горящими глазами задавали свои вопросы, узнавали тонкости процесса создания анимационных лент. Сделанные самими юными участниками конкурса их первые анимационные работы подтверждают, что анимация для них не просто увлечение, а дело, которому они хотят посвятить свою жизнь. Хочется поблагодарить организаторов, что они раскрывают таланты, дают детям шанс стать ближе к своей мечте, налаживают диалог между юными аниматорами и профессионалами отрасли. Хочется пожелать неиссякаемой энергии, успехов и новых сезонов Аниматике», — говорит режиссер анимационной студии КиноАтис Сергей Антонов.

«Аниматика» — международный конкурс и фестиваль детского анимационного кино, который ежегодно проводит Ассоциация анимационного кино при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Международным детским центром «Артек».

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