«Ноченька»: певица Анна Королик «продлевает» лето

Новая песня солистки SOPRANO – певицы с «летним голосом», фолк-история о чувствах – искренних и прекрасных.

Песни, которые всегда отзываются в сердце. Народные мотивы – это музыка нашего ДНК. Мы представляем себя на месте героев, которые ищут ответы в том, что их окружает. Оставшись со своими мыслями наедине, мир вокруг нас наполняется волшебством, когда близкой подругой может стать ноченька. Мы доверяем ей наши секреты и мечтаем быть счастливыми.

Анна Королик – обладательница фолк-сопрано, голоса чистого, как лесной ручей, искрящегося, как самое яркое солнце, наполненного прохладой зелёного леса и задором праздника. Её новая песня, её «Ноченька» напоминает нам о самом прекрасном чувстве, которое существует, о котором слагают стихи и песни.

«Любовь – это всегда таинство, рассказы о которой мы не готовы доверить близким. «Ноченька» – милая подруга, которая всегда выслушает, не сомкнёт глаз и, возможно, даст какой-то знак. Будьте искренними в своих чувствах, верьте в любовь и слушайте мою новую песню», – рассказывает певица Анна Королик.