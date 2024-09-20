РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Ноченька»: певица Анна Королик «продлевает» лето

«Ноченька»: певица Анна Королик «продлевает» лето

editor
By editor
78
анна королик - певица

Новая песня солистки SOPRANO – певицы с «летним голосом», фолк-история о чувствах – искренних и прекрасных.

Песни, которые всегда отзываются в сердце. Народные мотивы – это музыка нашего ДНК. Мы представляем себя на месте героев, которые ищут ответы в том, что их окружает. Оставшись со своими мыслями наедине, мир вокруг нас наполняется волшебством, когда близкой подругой может стать ноченька. Мы доверяем ей наши секреты и мечтаем быть счастливыми.

Анна Королик – обладательница фолк-сопрано, голоса чистого, как лесной ручей, искрящегося, как самое яркое солнце, наполненного прохладой зелёного леса и задором праздника. Её новая песня, её «Ноченька» напоминает нам о самом прекрасном чувстве, которое существует, о котором слагают стихи и песни.

«Любовь – это всегда таинство, рассказы о которой мы не готовы доверить близким. «Ноченька» – милая подруга, которая всегда выслушает, не сомкнёт глаз и, возможно, даст какой-то знак. Будьте искренними в своих чувствах, верьте в любовь и слушайте мою новую песню», – рассказывает певица Анна Королик.

Предыдущая статья
«50 оттенков материнства» с Лизой Арзамасовой
Следующая статья
«Часики»: Фиксики выпустили официальный ремикс

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru