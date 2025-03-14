РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиCHEBANOV представил новый сингл «О ней»

CHEBANOV представил новый сингл «О ней»

editor
By editor
72
chebanov
CHEBANOV. Фото © Максим Сериков

14 марта CHEBANOV представил новый сингл «О ней», продолжая радовать своих поклонников атмосферными и искренними композициями.

«О нейÆ — качевый мелодичный трек в жанре гитарный-поп рассказывающий о той самой влюбленности с первого взгляда, когда все мысли «О ней», все песни «О ней» и ночи напролет проходят в мечтах только «О ней».

Ритмичный бит трека, легкие гитарные аккорды и трогательный текст создают идеальный баланс между романтикой и энергией, перенося слушателя на свидание в весенний сквер, где каждая встреча становится судьбоносной, а «карие глаза» — единственным спасением.

CHEBANOV, известный своими гитарными балладами и каверами, выходит за рамки привычного, открывая для себя новые грани. Его музыка обрела танцевальные ритмы, но при этом сохранила свою искренность и мелодичность, оставаясь пронизанной любовью и романтикой.

CHEBANOV не просто музыкант, он артист, который чувствует время и своего слушателя. Смена стиля в музыке и образе стала ответом на внутренний запрос — желание дать поклонникам нечто большее, чем просто спокойная гитарная лирика. В эпоху стресса, суеты и одиночества его новое творчество дарит романтичное настроение и побуждает к танцам, напоминая о том, что даже в самые сложные моменты жизнь может быть наполнена светом и вдохновением.

Предыдущая статья
Демо игры: большой выбор игр и честные выплаты
Следующая статья
В Москве состоялось открытие выставки «Уроки истории»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru