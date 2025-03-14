14 марта CHEBANOV представил новый сингл «О ней», продолжая радовать своих поклонников атмосферными и искренними композициями.

«О нейÆ — качевый мелодичный трек в жанре гитарный-поп рассказывающий о той самой влюбленности с первого взгляда, когда все мысли «О ней», все песни «О ней» и ночи напролет проходят в мечтах только «О ней».

Ритмичный бит трека, легкие гитарные аккорды и трогательный текст создают идеальный баланс между романтикой и энергией, перенося слушателя на свидание в весенний сквер, где каждая встреча становится судьбоносной, а «карие глаза» — единственным спасением.

CHEBANOV, известный своими гитарными балладами и каверами, выходит за рамки привычного, открывая для себя новые грани. Его музыка обрела танцевальные ритмы, но при этом сохранила свою искренность и мелодичность, оставаясь пронизанной любовью и романтикой.

CHEBANOV не просто музыкант, он артист, который чувствует время и своего слушателя. Смена стиля в музыке и образе стала ответом на внутренний запрос — желание дать поклонникам нечто большее, чем просто спокойная гитарная лирика. В эпоху стресса, суеты и одиночества его новое творчество дарит романтичное настроение и побуждает к танцам, напоминая о том, что даже в самые сложные моменты жизнь может быть наполнена светом и вдохновением.