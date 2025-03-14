«Ленинград» врывается в эпоху пустоты с новым треком «Биография»

Группировка «Ленинград» снова врывается в вашу реальность с новым релизом, который станет саундтреком к нашей общей жизни в эпоху цифрового вакуума. Песня под названием «Биография» — это остроумный и дерзкий взгляд на современный мир, где социальные сети стали площадкой для бесконечного мерцания контента, лишенного смысла, но наполненного притягательной банальностью.

Сергей Шнуров предлагают вам задуматься над тем, как мы создаем свои цифровые биографии: бесконечные сторис, рилсы и фото, которые, по сути, являются лишь отражением великой пустоты. «Но разве это не прекрасно? Разве это не потрясающе? По мне так нет ничего забавнее, чем искать содержание в мерцающем вакууме соцсетей» — делится Сергей. «Биография» — это манифест поколения, которое научилось смеяться над собой и находить красоту в абсурде.

«Мы не могли молчать, — говорит Шнуров. — Мир сходит с ума, и кто, как не мы, расскажет об этом в ритме марша? Новый трек — это наш взгляд на то, что происходит вокруг. Но, как всегда, со своим уникальным юмором».

Трек уже доступен на всех цифровых платформах, а клип, который станет визуальным воплощением этой идеи, вы сможете увидеть на официальном YouTube-канале группы, съемки видео запланированы на апрель.