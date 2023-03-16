«Чебурашка» доступен и в онлайн-кинотеатре PREMIER

Самый кассовый фильм российского кинопроката «Чебурашка» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 16 марта. Семейную комедию увидели на большом экране уже более 22 млн зрителей, теперь она станет доступна для просмотра в интернете.

Комедия рассказывает историю милого ушастого зверька, который попал в приморский город России из далекой страны в урагане из апельсинов. Другом и помощником Чебурашки станет замкнутый и обозленный на весь мир садовник в дендрарии, который мечтает исправить ошибки прошлого и помириться с дочкой Таней. Зрители увидят властную и самоуверенную владелицу шоколадной фабрики Римму. Вместе с Чебурашкой и его друзьями зрители попадут в увлекательную и добрую историю, которая научит прощать себя и своих близких.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, главные роли исполнили: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Ольга Кузьмина.

Фильм «Чебурашка» собрал в российском кинопрокате уже более 6 млрд рублей, став самым кассовым фильмов в отечественной истории. Сборы семейной комедии вдвое превысили кассу фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, который был лидером 13 лет. Производством картины занималась студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, при участии «Союзмультфильм», телеканала «Россия 1», при поддержке «Фонда кино».

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